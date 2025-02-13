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К миру за три месяца: какой отсчет начал Трамп своим звонком и почему рано говорить о победе Путина
Три месяца — такой примерный срок дает журналист Вадим Денисенко для того, чтобы стало понятно, какой реальный эффект приносит мирная инициатива Дональда Трампа. И важно не реагировать на огромную волну хайпа по этому поводу, которая уже поднимается в информпространстве.
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Переговоры стартовали.
- С сегодняшнего дня есть примерно до трех месяцев, в течение которых станет понятно, будет ли этот раунд переговоров результативным.
- Многие пишут: Трамп первым набрал, значит, Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На нижнем — жестко предупреждает об экономических ударах.
- Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше либо будет консенсус, либо нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе.
Но, к сожалению, сейчас появится масса слухов и инсинуаций. Поэтому, сохраняйте здравый смысл. Ведь уже сейчас десятки экспертов распространяют зраду на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским. И это только начало.
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