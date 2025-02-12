Сложный сценарий для Украины: что означают для Киева первые созвоны Трампа с Путиным и Зеленским

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Начинаются мирные переговоры. Трамп заявляет, что их будут вести Рубио (госсекретарь), Рэтклифф (глава ЦРУ), Вальц (советник по нацбезопасности) и Уиткофф (спецпредставитель, сейчас в России).

Обратите внимание: Келлогга в списке нет.

В своей заметке на Truth Social Трамп пишет о COMMON SENSE для остановки войны.

Конкретики нет — только о прекращении смертей украинцев и россиян.

Последовательность этих звонков — не в пользу Украины, но сам факт объявления формальных переговоров — это плюс.

Худший сценарий для Украины: продолжение войны без поддержки США или отсутствие формального урегулирования после перемирия и никаких гарантий безопасности.

Питер Хэгсет тоже сказал свое слово Фото: USA Today

Глава Пентагона сегодня заявил о гарантиях такое: НАТО для Украины не будет, границ до 2014 года тоже. Это и так уже всем понятно.

Он также подтвердил: американских войск в Украине не будет. Что будет? Непонятно.

Но красные линии для Украины другие — полное отсутствие гарантий безопасности, демилитаризация и сдача еще большей территории. Это то, что Россия требовала еще в июне прошлого года.

Я оптимистично настроен: Украина получит реальные гарантии безопасности и новые бизнес-партнерства с США.

Это стратегическая победа Украины.

Россия, конечно, объявит о своей "победе" для внутреннего потребления. Но снимут ли с нее санкции и вернут на Запад? Лишь частично, и то вряд ли.

В итоге: Россия вторглась, убила сотни тысяч людей, сравняла несколько городов с землей — и осталась изолированной от Запада. Стоило ли это того? COMMON SENSE говорит, что нет.

Но посмотрим, действительно ли мир и урегулирование состоятся.

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