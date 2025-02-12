Складний сценарій для України: що означають для Києва перші зідзвони Трампа з Путіним і Зеленським
Мирний процес, запущений Трампом, виглядає не найсприятливішим для України - але не все в ньому погано, запевняє економіст Тимофій Милованов. Насправді, те, до чого хилить президент США, можна вважати стратегічною перемогою нашої країни
Починаються мирні переговори. Трамп заявляє, що їх вестимуть Рубіо (держсекретар), Реткліфф (голова ЦРУ), Вальц (радник з нацбезпеки) та Віткофф (спецпредставник, зараз у Росії).
Зверніть увагу: Келлогга в списку немає.
У своєму дописі на Truth Social Трамп пише про COMMON SENSE для зупинки війни.
Конкретики немає — лише про припинення смертей українців і росіян.
Послідовність цих дзвінків — не на користь України, але сам факт оголошення формальних переговорів — це плюс.
Найгірший сценарій для України: продовження війни без підтримки США або відсутність формального врегулювання після перемирʼя і жодних гарантій безпеки.
Глава Пентагону сьогодні заявив про гарантії таке: НАТО для України не буде, кордонів до 2014 року теж. Це і так вже всім зрозуміло.
Він також підтвердив: американських військ в Україні не буде. Що буде? Незрозуміло.
Але червоні лінії для України інші — повна відсутність гарантій безпеки, демілітаризація та здача ще більшої території. Це те, що Росія вимагала ще в червні минулого року.
Я оптимістично налаштований: Україна отримає реальні гарантії безпеки та нові бізнес-партнерства зі США.
Це стратегічна перемога України.
Росія, звісно, оголосить про свою "перемогу" для внутрішнього споживання. Але чи знімуть з неї санкції та повернуть на Захід? Лише частково, і то навряд.
У підсумку: Росія вторглася, вбила сотні тисяч людей, зрівняла кілька міст із землею — і залишилася ізольованою від Заходу. Чи було це того варте? COMMON SENSE каже, що ні.
Але подивимося, чи справді мир і врегулювання відбудуться.
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