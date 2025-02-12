Складний сценарій для України: що означають для Києва перші зідзвони Трампа з Путіним і Зеленським

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Починаються мирні переговори. Трамп заявляє, що їх вестимуть Рубіо (держсекретар), Реткліфф (голова ЦРУ), Вальц (радник з нацбезпеки) та Віткофф (спецпредставник, зараз у Росії).

Зверніть увагу: Келлогга в списку немає.

У своєму дописі на Truth Social Трамп пише про COMMON SENSE для зупинки війни.

Конкретики немає — лише про припинення смертей українців і росіян.

Послідовність цих дзвінків — не на користь України, але сам факт оголошення формальних переговорів — це плюс.

Найгірший сценарій для України: продовження війни без підтримки США або відсутність формального врегулювання після перемирʼя і жодних гарантій безпеки.

Пітер Хегсет теж сказав своє слово Фото: USA Today

Глава Пентагону сьогодні заявив про гарантії таке: НАТО для України не буде, кордонів до 2014 року теж. Це і так вже всім зрозуміло.

Він також підтвердив: американських військ в Україні не буде. Що буде? Незрозуміло.

Але червоні лінії для України інші — повна відсутність гарантій безпеки, демілітаризація та здача ще більшої території. Це те, що Росія вимагала ще в червні минулого року.

Я оптимістично налаштований: Україна отримає реальні гарантії безпеки та нові бізнес-партнерства зі США.

Це стратегічна перемога України.

Росія, звісно, оголосить про свою "перемогу" для внутрішнього споживання. Але чи знімуть з неї санкції та повернуть на Захід? Лише частково, і то навряд.

У підсумку: Росія вторглася, вбила сотні тисяч людей, зрівняла кілька міст із землею — і залишилася ізольованою від Заходу. Чи було це того варте? COMMON SENSE каже, що ні.

Але подивимося, чи справді мир і врегулювання відбудуться.

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