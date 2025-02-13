Думки
До миру за три місяці: який відлік почав Трамп своїм дзвінком і чому зарано говорити про перемогу Путіна
Три місяці - такий приблизний термін дає журналіст Вадим Денисенко для того, щоб стало зрозуміло, який реальний ефект приносить мирна ініціатива Дональда Трампа. І важливо не реагувати на величезну хвилю хайпу з цього приводу, яка вже піднімається в інформпросторі.
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Переговори стартували.
- Від сьогодні є приблизно до трьох місяців за які стане зрозуміло, чи буде цей раунд переговорів результативним.
- Багато хто пише: Трамп першим набрав, значить, Путін виграв. Це ідіотизм. Стиль переговорів Трампа з Путіним, як мінімум, дворівнений: на верхньому він тепло відгукується персонально про Путіна. На нижчому — жорстко попереджає про економічні удари.
- Зараз все залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде консенсус, або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі.
Але, на жаль, зараз зʼявиться маса чуток та інсинуацій. Тому, зберігайте здоровий глузд. Адже вже зараз десятки експертів розповсюджують зраду на тій підставі, що розмову Трампа з Путіним була довшою, ніж Трампа з Зеленським. І це лише початок.
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