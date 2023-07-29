Музей Голодомора как удар под дых империи. Почему стоит строить политику на основе памяти

Related video

Относительно Музея Голодомора-Геноцида.

Наша ключевая мировоззренческая проблема — близорукость и узкий временной горизонт мышления. Наши элиты в основном близоруки. Но и люди тоже. Политики мыслят в категориях политического сезона. Люди и подавно — в категориях сегодняшнего дня. Результат всегда будет одинаковым. С таким подходом мы всегда будем проигрывать тем, кто мыслит в категориях десятилетий или столетий.

То есть однажды мы такие просыпаемся, а Россия, например, аннексировала Крым. И мы постфактум себе констатируем: а аннексия-то, оказывается, — не спонтанная идея. Готовились давно и тщательно. Ай-ай-ай, нехорошие. А мы были не готовы. И даже не думали-не думали. Стоп, а кто мешал думать шире?

Нашей близорукости есть, конечно, историческое объяснение: империя системно уничтожала все, что мы строили, и всех, кто пробовал строить. Строить на нашей территории значило с большой вероятностью потерять плоды труда. А то и жизни. Во время войны. Во время раскулачивания. Во время Голодомора. Во время депортации. Это все формировало ментальность жизни-здесь-и-сейчас. Не думай о завтрашнем дне. Выживи сегодня. Завтра все может измениться. Прихвати себе сейчас, сколько можешь, потому что завтра ресурс исчезнет.

Наши политики, наши элиты — все следствие этой ментальности. Последствие ментальности геноцида-голодомора в том числе! О том, что ресурс конечен. И все вокруг кончается. Государство и его институты — конечны. Зачем я буду вкладываться в то, что не сейчас, так завтра рухнет? Лучше я себе построю какое-нибудь Межигорье, спрячусь там за забором и пережду беду.

Помнить все, что было, значит, быть сильнее Фото: hromadske

Проблема в том, что это — замкнутый круг. Все будет падать, пока мы не научимся думать шире. Мы не можем научиться думать шире, пока вокруг все падает.

А теперь сравните с мышлением Империи. Оно противоположное: ресурс бесконечен. Я всегда могу прибрать к рукам еще одну-две колонии, парочку территорий — и вот ресурс снова есть. Это Рог Изобилия. Мне всегда есть, откуда взять. Так что — строить фундамент, думать о вечном и незыблемом, мыслить категориями столетий!

Мы противостоим врагу, который впереди нас. Чтобы победить, надо научиться думать долгосрочно. Заглянуть хотя бы туда, куда смотрит он.

А это значит — строить долговременные институции. Прочность институтов обеспечивает преимущество. Преемственность культуры обеспечивает преимущество.

Поэтому Томос — это удар под дых империи. Поэтому Музей Голодомора-Геноцида — это удар под дых.

Это о стратегическом. Это о десятилетиях и столетиях. Это о фундаменте. Зафиксировать акт Геноцида. Осознать последствия — в том числе на ментальность. Переосмыслить. Изучить раз и навсегда, кто сеял смерть. Восстановить память. Построить на ее основе политику.

Мы не можем пренебрегать фундаментом и браться возводить стены, не укрепив основу. Стены обвалятся.

Источник

Важно