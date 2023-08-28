Пришло время отказаться от Донбасса. Почему регион следует отвязать от мифа и назвать по-новому

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День Донецка традиционно празднуется в День шахтера и приходится на последнее воскресенье августа. Возможно, скажу сейчас вещи, которые не поддержат некоторые из дончан, но начать дискуссию надо.

Я предполагаю, что после деоккупации День Донецка должен быть отвязан от Дня шахтера и перенесен на другой день. Скорее всего, что Днем Донецка будет логично назначить дату освобождения города от российских захватчиков.

Дело в том, что сегодня Донецк является заложником мифа Донбасса. Донецк — и, шире говоря, вся Донетчина — растворяются в мифе Донбасса. И я вижу в этом большую проблему.

Донбасс — это миф. Миф, сформированный Российской империей (а затем СССР) для беспощадной экономической эксплуатации региона. "Всесоюзная кочегарка" должна была питать углем и сталью потребности империи. Идеологической надстройкой, которая обосновывала роль Донбасса, стал хорошо известный ряд красивых символов, таких как "шахтерский труд", "трудовой подвиг", "стахановское движение" и "социалистическое соревнование". Все это превращало край в полигон для социального эксперимента по формированию "советского человека".

Я убежден, что после деоккупации Донецка и Донетчины край над Донцом должен быть переосмыслен. Советское наследие края, усиленное оккупацией, — это тяжелое бремя, но не приговор.

Донбассу и Донецку нужны новые смыслы

Тянуть с собой в будущее "Донбасс" мы не имеем никакого права. Эту всю стилистику про "возможность доказана делом" (ага, особенно в 2014 году), "Донбасс порожняк не гонит" надо будет оставить в музеях и в монографиях, посвященных колониальным студиям.

Отчасти этому переосмыслению уже способствует руина и деиндустриализация, произошедшая в регионе усилиями местных "элит", оккупации и войны. Конечно, Донетчина до сих пор остается краем, имеющим залежи полезных ископаемых, поэтому и в дальнейшем он сохранит промышленность как определенный сегмент хозяйства.

Впрочем, если речь идет об идентичности, то не шахтеры и металлурги должны ее формировать в будущем этого края. В конце концов, надо вспомнить, что индустриальная эпоха — это каких-то 150 лет в истории региона. Край существовал перед тем как часть казацкого мира. Край будет существовать и дальше, войдя в информационную (пост-индустриальную) эпоху.

Поэтому украинское возрождение края после его деоккупации должно принести совершенно новые смыслы. Край над Донцом или Донетчина — вот два мощных и емких концепта, которые нужно заполнить украинскими смыслами и символизмом. Край, где восходит украинское Солнце. Крепость, которая защищает страну от орд. Край, переживший катастрофу, но возродится — как неотъемлемая часть Украины.

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