Поражение России спасет Молдову и Прибалтику. Почему важна для мира победа Украины
Если Россию не остановить сейчас, она будет продолжать расползаться, захватывая соседние территории, предупреждает журналист Сергей Стуканов. Поэтому так важна явная победа над московским режимом на поле боя.
08.08.2008. Вторжение в Грузию, которое следует считать прологом и репетицией вторжения в Украину.
Если Россия не потерпит на этот раз поражения и де-факто удержит оккупированные украинские территории, то расширение агрессии (учитывая саму природу российского режима и логику его выживания) будет вопросом времени (очевидно, нескольких лет).
Есть и две очевидные цели:
- Приднестровье. Прорыв из Херсонской области в Приднестровье решает для России сразу несколько задач: а) отрезает от Украины Одессу и в целом лишает выхода в море, нанося нам политический и экономический ущерб; б) спасает изолированный контингент в Тирасполе; в) готовит почву для оккупации всей Молдовы.
- Кролевец (по-русски Калининград). После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, кардинально изменившего ситуацию на Балтийском море, Россия будет стремиться: а) сформировать коридор к Калининграду по суше, чтобы исключить его изоляцию; б) расширить свое побережье на Балтике.
Незнание истории и непонимание политических процессов не освобождает от танков и ракет. Это ключевой урок дня 08.08.2008.
Именно поэтому Россия должна потерпеть поражение в Украине, после чего убрать свои контингенты как из Украины, так из Грузии и Молдовы.
Ведь Россия либо будет расползаться, либо мы все вместе заставим ее сократиться. Третьего не дано.Важно