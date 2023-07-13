Победа Украины или сохранение России. Такой нелегкий выбор нужно сделать Западу прямо сейчас

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Главная проблема с нашими партнерами из НАТО, которая вчера даже не обнаружилась, а ярко проявилась и подтвердилась — это не то, что нас не хотят видеть в альянсе, а то, ПОЧЕМУ не хотят.

А не хотят потому, что боятся быть втянутыми в войну с Россией. Но ведь мы просим, чтоб сейчас нам дали ТОЛЬКО четкий СИГНАЛ, а само вступление состоялось ПОСЛЕ войны! И вот здесь маски падают. Берлин и Вашингтон не устраивает этот вариант, потому что они понимают, что даже выход ВСУ на границы 1991 года вовсе не означает окончания войны. Вряд ли РФ просто так отступится от украинских территорий, которые она уже записала у себя в конституции как российские.

То есть единственно возможный вариант победы Украины — это трансформация самой России или истощение ее военных ресурсов до такой стадии, когда она будет просто неспособна воевать. Что опять же однозначно приведет к трансформации империи. Но! США и Германия (а также Франция, которая сейчас играет роль "хорошего полицейского", и еще ряд натовских стран) боятся такой победы Украины, наверное, больше, чем победы Путина над Украиной.

Это фантомные страхи возникновения зоны нестабильности по югославскому образцу, усиленные ядерным фактором. Страхи иррациональные, поскольку правильнее бояться того, что есть сейчас, а не того, что может быть, а может и не быть.

Отсюда возникает проблема дуальности НАТО в отношении итога российско-украинской войны. С одной стороны, лидеры альянса не хотят, чтоб Украина проиграла войну, и все делают для этого. Но с другой, боятся того единственно возможного варианта победы, который действительно может обеспечить долгосрочный мир, — падения режима Путина и трансформации РФ. А если боятся, то и не стремятся к такой победе.

А к чему стремятся? Не к победе Украины, а к СТАБИЛИЗАЦИИ конфликта — "прекращению боевых действий". Мы это уже проходили, это, пожалуй, самое часто употребляемое словосочетание в кулуарах Минского процесса.

Война Украины с Россией — экзистенциальная, выживет в ней только один Фото: Минобороны Украины

Стабилизация может заключаться в Корейском варианте или том же Минском. А для этого Путину нужно дать какой-то пряник, который позволит ему пойти на КОМПРОМИССНЫЙ мир, сохранив лицо. Невступление Украины в НАТО — это самый сладкий из всех таких возможных пряников, поскольку территориальные уступки неприемлемы для Киева. А в случае с НАТО от Киева ничего не зависит.

Вот почему нам не дают приглашение на вступление в НАТО даже ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Потому что такое приглашение будет означать НЕВОЗМОЖНОСТЬ в дальнейшем переговоров с РФ о КОМПРОМИССНОМ ( а значит, временном) мире. Который Вашингтон и Берлин считают сегодня наиболее вероятным вариантом прекращения боевых действий.

Вывод: главная проблема не в том что нас не зовут в НАТО, а в том, что на Западе НЕТ ЕДИНОГО ВИДЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ. Хотя реальное поражение имеет только один возможный вариант. А если они не ставят себе такой цели, то и НЕ СТРЕМЯТСЯ к ней. То есть не стремятся к нашей реальной победе.

Неверно обозначенная цель априори приведет к неправильному результату. Компромиссный мир — это затянутая во времени и количестве жертв война.

Украины может не стать даже не вследствие военного поражения, а вследствие человеческих военных потерь, оттока населения, экономической деградации, внутриполитических процессов, обостренных усилением националистических и радикальных настроений. Похоже, это хорошо понимают в Москве, усиленно подводя нас к корейскому варианту, но совсем не учитывают на Западе.

И мы, и Россия слишком большие и слишком разные. Мы не один разделенный народ, как в Корее. Наша борьба не за территорию и не за идеологию — она экзистенциальна! Или мы, или РФ — кто-то должен пасть, другого конца войны быть не может.

Нашим партнерам нужно определяться не с членством Украины в НАТО. Им нужно определиться с конечной целью этой войны для них — ПОБЕДА Украины или СТАБИЛИЗАЦИЯ конфликта ("прекращение боевых действий") и его рецидив впоследствии? Сохранение государственности Украины или сохранение тоталитарной российской империи? Борьба с опасностью существующей или той которая может возникнуть, а может и не возникнуть? Наказание агрессора или создание ему возможности и стимулов для новой войны? Нельзя усидеть на двух стульях во время землетрясения! Нельзя прийти туда, куда не идешь!

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