Нет варианта, который устроит всех: почему продолжение войны в Украине — самая вероятная перспектива
Варианта, который устроил бы всех по украинскому конфликту, пока нет — как и нет непреодолимых условий, которые бы заставили кого-то из действующих лиц "пьесы" пойти на неприемлемые для него требования, констатирует блогер Сергей Стуканов. А значит, самый вероятный вариант развития событий — продолжение войны в нынешней версии.
Итак, круг замкнулся.
РФ начала войну, чтобы отвлечь вступление Украины в НАТО и вернуть себе исключительное право решать ее судьбу (реставрировать вассальное положение и удержать в своей зоне влияния).
В итоге, страны Запада (вошедшие в "Коалицию желающих"), хотя и (временно?) не вспоминают больше о НАТО, заметно продвинулись в определении гарантий безопасности, которые должны предусматривать направление западных войск (сначала ограниченного контингента из ВБ, Франции, Канады, Австралии и т.п.) в Украину для сдерживания России.
Россия уже заявила устами Лаврова, что не приемлет такое развертывание и хочет (совместно с Пекином) получить право вето на предоставление Украине поддержки в случае агрессии.
Какие могут быть выходы из тупика?
- Завершение войны без гарантий безопасности для Украины (категорически не подходит нам и Европе);
- Продолжение войны в текущем виде — без предоставления Украине сил и средств, способных вернуть ей инициативу (не подходит прежде всего нам и сейчас Трампу, мечтающему о премии Нобеля);
- Усиление экономического давления на РФ и предоставление Украине серьезных вооружений для изменения динамики в войне (не подходит прежде всего Трампу, в целом США и частично Европе, которые не заинтересованы в эскалации);
- Предоставление Украине гарантий безопасности и введение контингента уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, для подтверждения тезиса, что РФ не имеет права вето на такие действия (не подходит ни США, ни Европе, которые не хотят втягивания в войну, и тем более России — см. ее исходные намерения вступления в войну).
На этом все.
Как видим, варианта, который устроил бы всех, пока нет.
Как и нет непреодолимых условий, которые бы заставили кого-то из действующих лиц "пьесы" пойти на неприемлемые для него требования.
Итак, наиболее вероятный сейчас — сценарий 2, который обусловлен нынешним балансом сил.
Не расслабляемся, война, скорее всего, будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.
А дальше система качнется — только вопрос, в какую сторону.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно