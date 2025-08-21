Нет варианта, который устроит всех: почему продолжение войны в Украине — самая вероятная перспектива

Related video

Итак, круг замкнулся.

РФ начала войну, чтобы отвлечь вступление Украины в НАТО и вернуть себе исключительное право решать ее судьбу (реставрировать вассальное положение и удержать в своей зоне влияния).

В итоге, страны Запада (вошедшие в "Коалицию желающих"), хотя и (временно?) не вспоминают больше о НАТО, заметно продвинулись в определении гарантий безопасности, которые должны предусматривать направление западных войск (сначала ограниченного контингента из ВБ, Франции, Канады, Австралии и т.п.) в Украину для сдерживания России.

Россия уже заявила устами Лаврова, что не приемлет такое развертывание и хочет (совместно с Пекином) получить право вето на предоставление Украине поддержки в случае агрессии.

Какие могут быть выходы из тупика?

Завершение войны без гарантий безопасности для Украины (категорически не подходит нам и Европе); Продолжение войны в текущем виде — без предоставления Украине сил и средств, способных вернуть ей инициативу (не подходит прежде всего нам и сейчас Трампу, мечтающему о премии Нобеля); Усиление экономического давления на РФ и предоставление Украине серьезных вооружений для изменения динамики в войне (не подходит прежде всего Трампу, в целом США и частично Европе, которые не заинтересованы в эскалации); Предоставление Украине гарантий безопасности и введение контингента уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, для подтверждения тезиса, что РФ не имеет права вето на такие действия (не подходит ни США, ни Европе, которые не хотят втягивания в войну, и тем более России — см. ее исходные намерения вступления в войну).

На этом все.

Как видим, варианта, который устроил бы всех, пока нет.

Как и нет непреодолимых условий, которые бы заставили кого-то из действующих лиц "пьесы" пойти на неприемлемые для него требования.

Итак, наиболее вероятный сейчас — сценарий 2, который обусловлен нынешним балансом сил.

Не расслабляемся, война, скорее всего, будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.

А дальше система качнется — только вопрос, в какую сторону.

