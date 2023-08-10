Поразка Росії врятує Молдову та Прибалтику. Чому важлива для світу перемога України
Якщо Росію не зупинити зараз, вона продовжуватиме розповзатися, захоплюючи сусідні території, попереджає журналіст Сергій Стуканов. Тому така важлива явна перемога над московським режимом на полі бою.
08.08.2008. Вторгнення в Грузію, яке слід вважати прологом та репетицією вторгнення в Україну.
Якщо Росія не зазнає цього разу поразки й де-факто втримає окуповані українські території, то розширення агресії (з огляду на саму природу російського режиму й логіку його виживання) буде питанням часу (вочевидь, кількох років).
Є й дві очевидні цілі:
- Придністров'я. Прорив із Херсонської області до Придністров'я вирішує для Росії одразу кілька завдань: а) відрізає від України Одесу й загалом позбавляє виходу в море, завдаючи нам політичної та економічної шкоди; б) рятує ізольований контингент у Тирасполі; в) готує ґрунт для окупації всієї Молдови.
- Кролевець (російською Калініград). Після вступу Фінляндії й Швеції в НАТО, який кардинально змінив ситуацію на Балтійському морі, Росія прагнутиме: а) сформувати коридор до Калінінграду суходолом, аби унеможливити його ізоляцію; б) розширити своє узбережжя на Балтиці.
Незнання історії та нерозуміння політичних процесів не звільняє від танків і ракет. Це ключовий урок дня 08.08.2008.
Саме тому Росія має зазнати поразки в Україні, опісля чого забрати свої контингенти як з України, так з Грузії й Молдови.
Адже Росія або розповзатиметься, або ми всі разом змусимо її скоротитися. Третього не дано.Важливо