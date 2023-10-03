Ворог не заслуговує на велику букву. Як і чому пишуть назву країни-агресора українці

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Підсумки опитування про написання Росія/росія

Дехто просив у коментарях підбити підсумки опитування на моїй сторінці, в якому я запропонував відповісти на два запитання:

Ви пишете "Росія/росія" з великої, з малої чи як прийдеться? Якщо з великої чи малої, то чому?

Отож, підбиваю.

Опитування, ясна річ, не є репрезентативним і не відображає думки всього суспільства. Крім того, деякі відповіді були розпливчастими, двоякими, неточними. Разом з тим, зі 150 коментарів, які були залишені під постом станом на зараз, назбиралося понад 120, в яких була більш-менш чітка відповідь на перше запитання, і понад 60, в яких також була відповідь на друге запитання. Тож можна зробити деякі узагальнення.

Ви пишете Росія, росія чи як прийдеться?

Опитування показало, що з великої літери слово "Росія" цілеспрямовано пише лише чверть з усіх, хто висловився (26%).

З малої літери завжди пише слово "росія" майже половина коментаторів (45%).

Досить великою виявилася група коментаторів, які взагалі воліють не вживати щодо Росії назву "Росія" й іменують її мо**овією, мо**овщиною, ка**пстаном, пєдєр*сією, болотами, ерефією тощо — 20%.

Лише 8% не мають визначеного підходу й пишуть і з великої, і з малої, не надаючи цьому значення або залежно від типу тексту/допису тощо.

До українського правопису вносяться стихійні зміни... Фото: Кореспондент

Чому пишете з великої?

60% тих, хто пише з великої, керуються українським правописом та пишуть так із поваги до української мови.

20% додали, що вважають інфантилізмом, дитячістю або проявом магічного мислення називання Росії з малої літери.

Були поодинокі відповіді, що Росію слід називати саме Росією, аби не розмивати відповідальність цієї держави за злочини війни.

Чому пишете з малої?

55% тих, хто свідомо пише "росія" з малої літери, заявили, що у такий спосіб проявляють зневагу, неповагу чи гидливість до Росії. Тобто акт написання назви країни з малої літери розглядають як вираз свого ставлення.

17% висловили схожу мотивацію, зазначивши, що на велику літеру Росія не заслуговує.

Серед поодиноких причин називалися також такі:

це форма спротиву;

пишу згідно з новим правописом;

це є внутрішня потреба;

тому що ворог;

тому що це не держава, не люди;

тому що це бісить росіян;

вважаю, що від цього швидше повизд*хають.

Висновків робити не буду )

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