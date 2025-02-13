Поразка і перемога Путіна: як розцінювати "мир за Трампом" і що робити Україні

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1. З хорошого:

а. Перемир'я чи мир, якщо будуть досягнуті, означатимуть, що Україна наразі вижила. У 2022 році Путін прагнув нас знищити. Частину приєднати, частину перетворити на упокорену "Білорусь-2". ЗСУ роззброїти. Патріотів і громадянське суспільство закатувати або витиснути в екзил. Цього не сталося. У цьому сенсі Путін наразі програв.

б. Шлях європейської інтеграції збережеться. Буде шанс використати кілька наступних років, щоб вступити в ЄС й у такий спосіб вирішити екзистенційне завдання долучення до Євросоюзу. (Зазначу: шанс, але аж ніяк не наперед гарантований успіх; й Росія всіляко старатиметься нас завалити на цьому шляху).

2. З неприємного, але очікуваного:

а. Території наразі не повернемо (хоча російськими їх офіційно не визнають). Питання територій буде відкладене на невизначений час.

б. В НАТО наразі не візьмуть. Добре, якщо просто не візьмуть з туманними недомовленостями. Вельми погано, якщо США пообіцяють Путіну — дарма публічно чи не публічно — що не візьмуть "протягом 20 років" або "ніколи". Це означатиме дуже серйозний стратегічний успіх Путіна й, по суті, створення передумов для агресії у майбутньому. Теоретично, звичайно, наступники Трампа можуть і переглянути цю обіцянку, але шансів не так щоб багато.

Трамп не зможе зупинити війну назавжди Фото: З відкритих джерел

3. Що очевидно?

За вище названих передумов очевидно, що засадничої суперечки між Україною та Росією (Росія хоче нас знищити, а ми хочемо жити) НЕ БУДЕ розв'язано, тому "мир" (якщо його взагалі буде досягнуто) неуникненно буде лише тимчасовим. Й це розумітимуть майже всі.

Кремль розумітиме, що ми не відмовимося від окупованих територій і чекатимемо історичну нагоду їх повернути.

Але так само й ми розумітимемо, що Путін — теж не відмовиться від ідеї нас знищити та перед остаточним відходом з політичної арени спробує все-таки нас звоювати. Та і його наступники прагнутимуть того ж.

На жаль, не факт, що це розумітимуть США і Захід в цілому.

4. Скільки протримається такий "мир"?

Радше за все, поки Трамп буде в Білому Домі, може тривати: Путін його поважає й, можливо, не ризикне розірвати угоду.

Також чимало залежатиме від гарантій безпеки, й, на жаль, саме це залишається станом на зараз найменш зрозумілим. Як виглядатимуть миротворчий і миропідтримувальний контингенти кількісно та якісно? Як будуть діяти в разі нападу чи провокацій? Більше питань, аніж відповідей.

5. Якщо підсумувати, то передишка нам, безумовно, потрібна, але слід розуміти, що це буде лише проміжна передишка. Щось на кшталт "Мінська-3". Треба це усвідомлювати дуже добре й після досягнення "миру" розпочинати готуватися до нової війни.

Якщо ж переможе запит на ейфорію, розслабон і шашлики (а він, на жаль, з великою ймовірністю переможе), то за декілька років матимемо справжню національну катастрофу з ризиком втрати державності.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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