Украина входит в опасную фазу войны. Почему это повод не для депрессии, а для решительности

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Подходит к концу июль. И, как ни прискорбно об этом говорить, но мы медленно заходим в опасную фазу войны. Фазу, в которой будет казаться, что время не на нашей стороне. Сейчас трудно спрогнозировать, сколько продлится эта фаза. Может, несколько месяцев. Вот ее характеристики:

Ощущение относительного успеха у РФ и относительной неудачи — у нас. Дело в том, что Россия сегодня держится стратегической обороны; ее задача-минимум — сохранение статус-кво. То есть сохранение за собой уже захваченных территорий. Окопавшись, они пока относительно успешно справляются с этим и провалов оперативного уровня не допускают. Сохранение хотя бы относительного статус-кво будет означать для них успех и выполнение задачи. Наше положение противоположное и более сложное. Наша задача — отвоевание территорий, причем — ощутимое. Следовательно, сохранение даже относительного статус-кво будет означать невыполнение задачи. По крайней мере так это будет ощущаться в обществе, разогретом весенними анонсами контрнаступления. Относительная внутриполитическая устойчивость в РФ и рост шатаний — у нас. Дело в том, что одолеть Россию в чисто военном противостоянии нам едва ли под силу из-за разницы потенциалов. Наша цель — расшатать Россию и вызвать центробежные процессы внутри нее, на фоне которых мы могли бы достичь своих задач. Если взглянуть на 15 месяцев войны, то все микротрещины в российской системе появлялись после чувствительных ударов и поражений, которые они получали от нас. Вспомним по очереди: крейсер, взрывы в Крыму, Харьковщина, мост, Херсон, обстрелы территории РФ, дроны в Москве, потери "вагнеровцев" под Бахмутом и тому подобное. Впрочем, каждый раз порог привыкания возрастал, и, скажем, повторный удар по мосту уже не произвел тот же эффект, который произвел первый. В условиях лишь относительного успеха контрнаступления (см. п. 1) нам придется проявить изрядную изобретательность, чтобы удивить и шокировать РФ чем-то совершенно необычным и пошатнуть положение Путина. Бунт Пригожина и арест Стрелкова являются признаками внутренних проблем России, однако РФ отвечает привычным способом — закручиванием гаек, и это может дать некоторый временный эффект стабилизации. Зато у нас уже сейчас наблюдается нездоровая внутренняя атмосфера, которая, судя по всему, в дальнейшем будет ухудшаться. Усталость, недовольство, злость на часть общества, которая живет так, будто войны не существует, — все это будет приводить к росту внутренних споров, раздора и скандалов. И поводом будет становиться что угодно — от сериалов до барабанов. Поиск виновных вместо поиска решений и политическая разобщенность — могут стать признаком следующей фазы войны. Неопределенный горизонт надежд у нас и определенный в РФ. Дело в том, что наш горизонт надежд был зафиксирован на летнем контрнаступлении. Вспомним, что нам давало воодушевление и силы? Что помогало держаться во время тяжелой зимы? Очевидно, несколько факторов: а) отвоевание Херсона и Харьковщины осенью; б) надежда на не менее успешное контрнаступление весной-летом; в) леопарды и другие подарки партнеров; г) теплые полгода впереди; д) надежда на санкции, которые задушат РФ; д) надежда на саммит НАТО, который пошлет России сигнал. А теперь давайте посмотрим, где мы сейчас — и что нас ждет впереди: а) контрнаступление дается с трудом, нам не хватает штурмовой авиации, но F-16 могут появиться в нашем небе разве что через несколько месяцев; б) уже через два месяца — дождливая осень, которая не будет способствовать контрнаступлению; в) уже через 2,5 месяца — старт холодов и начало отопительного сезона, следовательно, новые серии обстрелов и без того поврежденной инфраструктуры; г) слабые признаки непреодолимого кризиса российской экономики, более того — налаженные пути обхода санкций. Итак, наш горизонт надежд, связанный с текущим летом, вскоре ждет обнуление. И нам придется искать другую опору во времени, на которую можно психологически опереться. Новый маячок, на который ориентироваться: потерпи, брат, потерпи, сестра, еще вот столько — и нам станет легче. К сожалению, осознать и точно увидеть, где она есть — эта опора во времени, смогут далеко не все (и одной из самых больших задач нашей информполитики уже осенью будет — очертить этот горизонт; возможно, последние заявления Резникова о победе до следующего лета — это такая попытка сформировать новый горизонт). А для России — все зеркально и проще. Их горизонт надежд вновь вернется к идее домучить нас холодом и разрушением жизнедеятельности городов. Как минимум до февраля они будут жить этой задачей. Опасные дискуссии в странах-партнерах о перспективах войны и дальнейшей поддержке. Здесь и расписывать много не надо. Незначительный успех нашей весенне-летней кампании очень усилит позиции тех, кто говорит, что на поле боя есть патовая ситуация, ни одна из сторон не способна победить, а потому следует переходить к переговорам или к замораживанию. Как бы нам ни были неприятны подобные разговоры, но они будут. И будут все более активными по мере приближения выборов в США и других странах. И чрезвычайно непросто будет даваться нашему дипломатическому корпусу поиск аргументации о необходимости продолжить наше вооружение не с целью удержания статус-кво, а с целью реальной победы. Усталость от войны у нас и равнодушие в РФ. Какими бы большими ни были российские потери живой силы, но война идет преимущественно на нашей территории и нам отзывается более сильной болью и глубоким страданием. Вышеперечисленные факторы будут оборачиваться хронической усталостью нашего общества. К сожалению, с нотками уныния. К сожалению, с нотками "зрады". Что будет активно подстрекать и разжигать РФ, пользуясь нашими слабостями.

Россия готова воевать дальше, но она — в стратегическом тупике Фото: 2019god.me

Какой вывод и для чего я все это написал? Конечно, не для того, чтобы огорчить или удручить. Наоборот. Для того, чтобы мы понимали, что нас может ждать впереди — и лучше подготовились. Чтобы избавились от некоторых лишних иллюзий и несбыточных ожиданий. Чтобы снова вспомнили, что это — марафон, а не спринтерская дистанция. Что это не последний круг. Что таких кругов — годовых кругов — может быть впереди два или три. 2-3 года, а не 2-3 недели. Вот наш горизонт. И если действительно хотим победить, должны запасаться и соответствующим длительным терпением. Распределять физические и эмоциональные силы. Готовить далеко идущие решения. И дискутировать с холодной головой о стратегических вещах, а не впадать в эмоциональные состояния из-за каждой текущей ерунды.

Помните, что враг также делает ставку на нашу внутреннюю слабость и дестабилизацию.

Помните, что мы на правильном пути, а Россия в стратегическом тупике.

Так что давайте работать. Держимся. Побеждаем. Впереди еще долгая война.

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