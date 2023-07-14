Цифры на фронте — в пользу Украины. Как развивается контрнаступление ВСУ, если отбросить эмоции

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В море эмоций, спекуляций и российских вбросов самое важное — это цифры. Следуя отчетам мониторинговой группы Oryx, обоюдные задокументированные потери в технике с начала июля выглядят следующим образом.

1-3 июля: 38:15 в пользу Украины

в пользу Украины 4-8 июля: 75:28 в пользу Украины

в пользу Украины 9 июля: 27:28 фактически паритет

фактически паритет 10-11 июля: 64:37 в пользу Украины

в пользу Украины 12-13 июля: 50:16 в пользу Украины

То есть, несмотря на то, что Украина продолжает наступать на ряде фронтов и направлений, враг по-прежнему несет ощутимо большие потери, нежели наступающие украинцы. И что самое главное, ВС РФ продолжают терять артиллерию. Каждый может открыть упомянутые выше отчеты Oryx и убедиться, что, как правило, на один потерянный Украиной ствол приходится 5 российских.

Вышибание техники уже сказывается на положении сил на фронте. По свидетельству одного из аэроразведчиков из 35-й отдельной бригады морской пехоты, с которым я на связи и который ведет бои на самом острие атаки вместе со своей бригадой, если в прошлом месяце оккупанты перебрасывали свои резервы на тактическом уровне с помощью боевых машин пехоты, то вот уже неделю подвозят пехоту на самый "ноль" с помощью грузовых и легковых авто.

Это все не значит, что наступление идет легко и что враг прямо завтра испарится, но цифры не обманешь. Факты огневого превосходства украинцев налицо. И снова — это не значит, что парням на фронте все дается просто. Из той же 35-ки рассказывают о колоссальных сверхусилиях, о работе российских РСЗО по ним, про сплошные минные поля, про прибывающих из учебок новичков, которые еще не обстреляны и с которыми нужно проводить работу сразу на местах.

Война вообще никогда не бывает легкой. Любой бой уникален и сложен, даже если речь идет об успешной кампании в целом. Но еще раз повторю, цифры не обманешь, поэтому продолжаем поддерживать армию и бойцов всем, чем только можем, и с холодными головами смотрим на то, как меняются конфигурации сил и структура боевых порядков на фронте.

Меняются не в пользу России.

А умники с Запада, любящие поворчать на Украину, пусть выкидывают свои книжки военного искусства. А если серьезно, то пусть предают ревизии и переписывают. Пусть объяснят, как это — проводить наступательные операции ограниченными силами, с ограниченной поддержкой с воздуха, но при этом нести потери меньше, нежели чем у врага.

Важно