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Мнения Российско-украинская война

Цифры на фронте — в пользу Украины. Как развивается контрнаступление ВСУ, если отбросить эмоции

Умники с Запада, любящие поворчать на Украину, пусть выкидывают свои книжки военного искусства. А если серьезно, то пусть предают ревизии и переписывают. Потому что цифры дают нам на совершенно иную картину, нежели сухая теория. Мнение военного обозревателя Фокуса Игаля Левина.

Игаль Левин
Игаль Левин
Офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус"
eye 193
украинские артиллеристы, артиллерийский огонь, артиллерия
Фото: УНИАН | Несмотря на то, что Украина продолжает наступать на ряде фронтов и направлений, враг по-прежнему несет ощутимо большие потери, нежели наступающие украинцы
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В море эмоций, спекуляций и российских вбросов самое важное — это цифры. Следуя отчетам мониторинговой группы Oryx, обоюдные задокументированные потери в технике с начала июля выглядят следующим образом.

  • 1-3 июля: 38:15 в пользу Украины
  • 4-8 июля: 75:28 в пользу Украины
  • 9 июля: 27:28 фактически паритет
  • 10-11 июля: 64:37 в пользу Украины
  • 12-13 июля: 50:16 в пользу Украины

То есть, несмотря на то, что Украина продолжает наступать на ряде фронтов и направлений, враг по-прежнему несет ощутимо большие потери, нежели наступающие украинцы. И что самое главное, ВС РФ продолжают терять артиллерию. Каждый может открыть упомянутые выше отчеты Oryx и убедиться, что, как правило, на один потерянный Украиной ствол приходится 5 российских.

Вышибание техники уже сказывается на положении сил на фронте. По свидетельству одного из аэроразведчиков из 35-й отдельной бригады морской пехоты, с которым я на связи и который ведет бои на самом острие атаки вместе со своей бригадой, если в прошлом месяце оккупанты перебрасывали свои резервы на тактическом уровне с помощью боевых машин пехоты, то вот уже неделю подвозят пехоту на самый "ноль" с помощью грузовых и легковых авто.

Это все не значит, что наступление идет легко и что враг прямо завтра испарится, но цифры не обманешь. Факты огневого превосходства украинцев налицо. И снова — это не значит, что парням на фронте все дается просто. Из той же 35-ки рассказывают о колоссальных сверхусилиях, о работе российских РСЗО по ним, про сплошные минные поля, про прибывающих из учебок новичков, которые еще не обстреляны и с которыми нужно проводить работу сразу на местах.

Война вообще никогда не бывает легкой. Любой бой уникален и сложен, даже если речь идет об успешной кампании в целом. Но еще раз повторю, цифры не обманешь, поэтому продолжаем поддерживать армию и бойцов всем, чем только можем, и с холодными головами смотрим на то, как меняются конфигурации сил и структура боевых порядков на фронте.

Меняются не в пользу России.

А умники с Запада, любящие поворчать на Украину, пусть выкидывают свои книжки военного искусства. А если серьезно, то пусть предают ревизии и переписывают. Пусть объяснят, как это — проводить наступательные операции ограниченными силами, с ограниченной поддержкой с воздуха, но при этом нести потери меньше, нежели чем у врага.

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