Новый уровень войны: Россия отвечает террором на точные удары Украины

Очередные террористические атаки РФ по Украине в ответ на удачные атаки украинских дронов по российским НПЗ и составам "OZON".

Не свидетельствует ли это о переходе российско-украинской войны на новый уровень?

В ответ на удачные атаки украинских дронов по нефтяной и военной инфраструктуре РФ, а также по логистическим центрам крупнейших российских маркетплейсов, Кремль, пользуясь отсутствием в Украине антибалистических ракет, в разы увеличил удары баллистики по гражданской инфраструктуре в Украине, а главное — по жилым домам, в основном по жилым домам.

В частности, в торговом центре в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского, где погибло большое количество украинских граждан.

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Таким образом Кремль пытается подорвать как доверие украинцев к президенту Украины, так и сломать волю к сопротивлению украинского народа российской агрессии и принудить к капитуляции.

Но эта тактика не приведет к желаемому результату, что подтверждают как заявления самого Зеленского, так и соцопросы в Украине, согласно которым до сих пор большинство украинцев считают неприемлемыми условия Кремля к — подчеркиваю! — НАЧАЛУ! переговоров — вывод украинских войск из Донбасса.

Ведь даже этот шаг со стороны Украины не является гарантией прекращения войны, ведь потом Кремль сразу выдвинет другие требования по русскому языку, церкви, пророссийским политическим партиям и тому подобное. И таким образом Путин пытается облегчить себе задачу по оккупации наиболее укрепленных районов на Донбассе, чтобы начать наступление на другие территории.

О планах Кремля по захвату других территорий в Украине свидетельствует и то, что он ведет атакующие действия не только на Донбассе, а совершает террористические атаки по всей Украине, особенно по крупным городам – Киеву, Харькову, Одессе, Львову и т.д.

Поэтому ожидать прекращения боевых действий в ближайшее время не стоит.

И да, война действительно переходит на другой уровень, и поэтому, к сожалению, следует ожидать и дальше увеличения количества жертв среди гражданского населения в Украине.

В этом и есть вся сущность России.

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