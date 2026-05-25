Спасибо Усику, респект Верховену: и всем есть, о чем подумать

Бой Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена напомнил мне бой Тайсона Фьюри, на тот момент чемпиона мира по версии WBC, против выходца из ММА Френсиса Нгану.

Перед боем также никто из экспертов не давал ни единого шанса нигерийцу, который не имел боксерского опыта.

Также боксерская общественность негодовала по поводу того, что на кону стоял пояс WBC.

"Бой Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена напомнил мне бой Тайсона Фьюри, на тот момент чемпиона мира по версии WBC, против выходца из ММА Френсиса Нгану", — пишет Максим Яли

Фьюри тогда, как и Усик сейчас, считался самым сильным боксером в супертяжелом весе и безаговорочным фаворитом боя, с "0" в графе поражений.

Но, в отличие от Фьюри, который явно недооценил своего соперника, Усик смог в самый сложный и важный момент добавить и удосрочить Верховена в 11-м раунде.

Відео дня

Фьюри, наоборот, сам успел побывать в нокдауне в ранних раундах и бой в итоге прошел всю дистанцию. И многие считали, что он тогда его проиграл.

Да, остановка боя за секунду до окончания 11 раунда обоснованно вызвала вопросы и у самого Верховена, и у боксерской общественности .

Уверен, Усик "дожал" бы его в финальном раунде и ни у кого не было бы вопросов.

Но, в любом случае, Усику есть сейчас над чем подумать, как и после его боя с Бриедисом в крузервейте.

Бросилось в глаза, что в углу его секундировал не Ткаченко, под руководством которого он собрал все пояса в супертяжелом весе, а молодой тренер Голуб, ставший известным по работе с Беринчиком.

Конечно, было бы очень обидно, если бы Усик проиграл впервые в профессиональной карьере кикбоксеру без опыта боев в профессиональном боксе.

Это был бы самый известный апсет и мог вмиг перечеркнуть все достижения Усика.

По крайней мере, шумиха в СМИ стояла бы долго…

Важно

Усик получил новых соперников после победы: с кем встретится украинский чемпион

Усик вышел с наибольшим весом в карьере — 105 кг. Был не так легок на ногах и быстр, за счет чего побеждал Джошуа и Фьюри.

Удивительно, но Верховен превосходил его и по "воркрейту" — плотности боя.

Сейчас многие будут писать о том, что Усик постарел и ему пора уходить.

Но я думаю, что Усик не захочет завершать свою блистательную карьеру на такой весьма "минорной", хоть и победной ноте.

В любом случае, поздравляю всех с такой важной для всех украинцев Победой, которую не смогли омрачить пи**ры из-за "поребрика", которые устроили ракетно-дроновый Армагеддон в Киеве в эту ночь.

А Верховену, безусловно, РЕСПЕКТ!

В конце концов, именно за его непредсказуемость мы так любим бокс в супертяжелом весе.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.