Конструктив, позитив, спокойствие: как сохранить силы и волю к жизни в условиях войны

Как сохранить силы и здоровье в условиях войны и постоянного стресса?

Я имею ввиду, естественно, гражданских и "диванных стратегов".

Если вы не можете изменить реальность и повлиять на решения других — не тратьте свою энергию зря. Направьте ее на конструктив. Донатьте, помогайте своим близким и знакомым, занимайтесь саморазвитием, избавляйтесь от вредных привычек и прививайте новые полезные. Помните, что негативные эмоции "съедают" вас изнутри и ухудшают ВАШЕ здоровье, а не условного Зеленского или Путина. Ненависть — безусловно, ресурс. Тем более в условиях войны. Но не войны "в долгую ". На длинной дистанции вам необходимо трезво мыслить и принимать выверенные, обдуманные решения. Лишняя эмоциональность ведет к ошибкам и просчетам. Это Аксиома. Скоратите время пребывания в соцсетях и чтении новостей. Они, к сожалению, в обозримой перспективе будут и дальше малорадостными. А их прочтение лишь еще больше будет вас вводить в стресс, который уничтожает ваше психическое и физическое здоровье. О психомоматике, уверен, слышали все. Перенаправьте это время на чтение книг и физическую активность, зарабатывание денег. Из которых можно и нужно донатить на ВСУ и тем самым РЕАЛЬНО приближать нашу Победу. Эти практики позволят вам получать позитивное эмоции, которые трансформируются в дополнительную энергию. Которую можно и нужно перенаправлять на приближение нашей Победы. Дарите позитивное эмоции близким и окружающим. Мультиплицируйте их. Это ваш вклад в РАЗВИТИЕ общества , а не разрушение. Выстоять в "длинной" войне можно только так. Нам еще потом страну отстраивать. Не пытайтесь изменить Мир. Измените к лучшему себя. И увидите, как начнется меняться к лучшему все вокруг вас. Начните с малого и двигайтесь постепенно. Но постоянно. И вы станете непобедимыми. Создавайте СВОЮ реальность. Не позволяйте ДРУГИМ навязывать свою. Свои желания и устремления, цели. Отсекайте весь негатив и "токсичных" людей. Они тянут вас с собой на дно.

И, последнее:: в войне в "долгую" главная цель — сломить Волю к сопротивлению. На это наши враги денег не жалеют. Помните, что в информационном пространстве абсолютное большинство новостей — проплаченные. Особенно те, которые делают акцент на негативе и "зраде".

Уж поверьте, западные журналисты и блогеры любят деньги не меньше, чем отечественные и запоребриковские. Просто работают "тоньше" и просят больше. Не верьте тому, что не можете проверить сами.

Сил вам. Выстоим. И станем лишь сильнее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

