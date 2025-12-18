Путину нужна "Новороссия" — почему Россия тянет время и не собирается заключать мир

О перспективах переговоров в треугольнике Украина — США — РФ по мирному соглашению с участием ЕС. Вспомним недавнее утверждение Путина о том, что он не откажется от "Новороссии".

Новороссия включает в себя 8 областей Востока и Юга Украины, а потому ожидать, что его аппетиты ограничатся 15% Донецкой области, не следует.

Это и есть настоящая цель Путина. А потому он выдвигает нереалистичные условия для Украины, которые невозможно реализовать из-за ограничений Конституции Украины. Невозможно, согласно Конституции Украины, ни отказаться от курса на присоединение к НАТО во время войны, ни признать оккупированные территории российскими. Пока идет война, вообще невозможно внести в нее какие-либо изменения, и Путин это прекрасно понимает.

Для этого по крайней мере необходимо провести референдум. А для этого необходимо длительное прекращение огня. А на это Путин сознательно не идет. Он уверен, что сможет достичь поставленных целей на поле боя. И в переговорах с США для него сейчас главное — не получить новые санкции, а демонстрировать готовность для переговоров и мира.

В переговорах Украины с США для нас главное — получить реальные гарантии безопасности, которые будут ратифицированы Конгрессом США, а не бумажку под названием "Будапештский меморандум- 2.0".

Сам Трамп вышел из подобной ядерной сделки с Ираном в 2018 году, потому что считал ее "плохой сделкой". США не выполнили своих обязательств в 2014-м году после начала военной агрессии РФ против Украины. Поэтому задача Зеленского — не повторить эту ошибку.

ЕС, к сожалению, не может быть альтернативой США в вопросах гарантий безопасности для Украины, потому что не имеет достаточного военного потенциала и сам зависит от США в этой сфере.

Максимум, что может ЕС — обеспечить финансовую стабильность для Украины, но и здесь мы видим серьезные проблемы.

Зеленский не согласится на территориальные уступки Путину ни по личным соображениям, ни по юридическим и государственным. Это может привести к протестам внутри Украины, что также является целью Путина.

Поэтому ни до Нового года, ни по крайней мере в краткосрочной перспективе мирное соглашение достигнуто не будет.

