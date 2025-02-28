Хороших сделок с КГБ-шником не бывает: чем закончится "медовый месяц" Путина с Трампом
Зближення Трампа з Путіним — тимчасове, впевнений блогер Максим Ялі, і закінчиться воно стандартно: російський диктатор спробує "кинути" партнера, як зазвичай. Тому краще не робити висновків зараз, а почекати закінчення переговорів, які по-справжньому ще не почалися.
Мой прогноз, чем закончится "медовый месяц" Путина с Трампом.
Если кратко, то ничем. Потому что рано или поздно Путин попытается "кинуть" Трампа. В том числе по Украине.
Тогда уже оппозиция Трампа включится на полную. СМИ, Конгресс, суды, в конце концов. И до Трампа рано или поздно дойдет, что заключить "хорошую сделку" с КГБ-шником невозможно.
По крайней мере, для себя лично.
Подтверждением того уже сейчас является заявление Лаврова о том, что Россия не согласится на прекращение огня по линии соприкосновения.
Потому что, видите ли, у них "конституция". В которой 4 области Украины являются российскими. А "сдача" Запорожья и Херсона является неприемлимым условием не только для Украины, но и для Трампа.
Потому что военным путем завоевать эти города Россия в обозримой перспективе никак не сможет. И это будет капитуляцией не только для Зеленского и Украины, но и для Трампа.
Так что просто нужно подождать, когда американцы начнут обсуждать с россиянами уже конкретные условия "сделки", а не просто фотографироваться в СА и заявлять об успешных переговорах.
Они попросту еще не начались.
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