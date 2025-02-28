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Думки

Хороших угод із КДБ-шником не буває: чим закінчиться "медовий місяць" Путіна з Трампом

Зближення Трампа з Путіним — тимчасове, впевнений блогер Максим Ялі, і закінчиться воно стандартно: російський диктатор спробує "кинути" партнера, як зазвичай. Тому краще не робити висновків зараз, а почекати закінчення переговорів, які по-справжньому ще не почалися.

Максим Ялі
Максим Ялі
Експерт-міжнародник
eye 113
трамп, путін, росія, сша
Фото: РІА Новини | Колись це вже було...
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Мій прогноз, чим закінчиться "медовий місяць" Путіна з Трампом.

Якщо коротко, то нічим. Тому що рано чи пізно Путін спробує "кинути" Трампа. Зокрема щодо України.

Тоді вже опозиція Трампа включиться на повну. ЗМІ, Конгрес, суди, зрештою. І до Трампа рано чи пізно дійде, що укласти "хорошу угоду" з КДБ-шником неможливо.

Принаймні, для себе особисто.

Підтвердженням того вже зараз є заява Лаврова про те, що Росія не погодиться на припинення вогню по лінії зіткнення.

Тому що, бачте, у них "конституція". У якій 4 області України є російськими. А "здача" Запоріжжя і Херсона є неприйнятною умовою не тільки для України, а й для Трампа.

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Тому що військовим шляхом завоювати ці міста Росія в осяжній перспективі ніяк не зможе. І це буде капітуляцією не тільки для Зеленського та України, а й для Трампа.

Тож просто потрібно почекати, коли американці почнуть обговорювати з росіянами вже конкретні умови "угоди", а не просто фотографуватися в СА і заявляти про успішні переговори.

Вони просто ще не почалися.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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