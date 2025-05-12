Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Переговоры по прекращению войны

Мирные переговоры в Стамбуле: если провалятся — ждем летнее наступление

Вероятность результативных переговоров в Стамбуле блогер Максим Яли считает невысокой. Скорее всего, россияне выставят свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет, а в таком случае последует летнее наступление русских, к которому они активно готовятся.

Максим Яли
Максим Яли
Эксперт-международник
Views count
зеленский, путин, стамбул
Фото: коллаж Фокус | В ожидании Стамбула
Related video

Ехать в Стамбул таки придется.

Трамп с Эрдоганом неслучайно об этом говорили. И Трамп еще накануне заявления Путина допускал участие Эрдогана в переговорах.

Эрдоган, конечно же, согласится предоставить площадку для переговоров. И отвлечь внимание от протестов оппозиции это тоже поможет.

Ну а дальше на переговорах россияне выставят свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет.

Ну а там в таком случае — и летнее наступление русских, к которому они активно готовятся.

Европейцы будут поддерживать позиции Украины. А вот как будет вести себя администрация Трампа, остается неопределенным до конца.

Вернее, какой уровень уступок России со стороны Украины на переговорах в Стамбуле они будут считать достаточным для того, чтобы не выйти из переговоров в случае отказа украинской стороны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле: удастся ли Зеленскому и Путину приблизить мир
Прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле: удастся ли Зеленскому и Путину приблизить мир