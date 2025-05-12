Мирные переговоры в Стамбуле: если провалятся — ждем летнее наступление

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Ехать в Стамбул таки придется.

Трамп с Эрдоганом неслучайно об этом говорили. И Трамп еще накануне заявления Путина допускал участие Эрдогана в переговорах.

Эрдоган, конечно же, согласится предоставить площадку для переговоров. И отвлечь внимание от протестов оппозиции это тоже поможет.

Ну а дальше на переговорах россияне выставят свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет.

Ну а там в таком случае — и летнее наступление русских, к которому они активно готовятся.

Европейцы будут поддерживать позиции Украины. А вот как будет вести себя администрация Трампа, остается неопределенным до конца.

Вернее, какой уровень уступок России со стороны Украины на переговорах в Стамбуле они будут считать достаточным для того, чтобы не выйти из переговоров в случае отказа украинской стороны.

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