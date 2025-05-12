Мирные переговоры в Стамбуле: если провалятся — ждем летнее наступление
Вероятность результативных переговоров в Стамбуле блогер Максим Яли считает невысокой. Скорее всего, россияне выставят свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет, а в таком случае последует летнее наступление русских, к которому они активно готовятся.
Ехать в Стамбул таки придется.
Трамп с Эрдоганом неслучайно об этом говорили. И Трамп еще накануне заявления Путина допускал участие Эрдогана в переговорах.
Эрдоган, конечно же, согласится предоставить площадку для переговоров. И отвлечь внимание от протестов оппозиции это тоже поможет.
Ну а дальше на переговорах россияне выставят свои нереальные условия, которые Украины предсказуемо отвергнет.
Ну а там в таком случае — и летнее наступление русских, к которому они активно готовятся.
Европейцы будут поддерживать позиции Украины. А вот как будет вести себя администрация Трампа, остается неопределенным до конца.
Вернее, какой уровень уступок России со стороны Украины на переговорах в Стамбуле они будут считать достаточным для того, чтобы не выйти из переговоров в случае отказа украинской стороны.
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