РФ испытывает новую тактику для "шахедов": в чем замысел и кто в зоне риска

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"Шахеды" последние дни идут очень низко. 100-150 метров. Над сельской местностью высоты могут быть 40 метров, чтобы не цеплять вышки мобильной связи, трубы котельных.

Это плюс для мобильных огневых групп, но и минус для средств отслеживания ПВО.

Вместе с "шахедами" также идут по высоте и ложные цели без заряда типа "Герберы" и "Пародии".

Из-за низкой высоты БПЛА могут цеплять верхние этажи и надстройки над крышами, как это было недавно в городе Бровары, когда БПЛА зацепил конструкцию на здании 25 этажей на высоте 90 метров от земли.

Конечно, те, кто прокладывает маршруты "шахедов" перед крупными городами, поднимают высоту полета (не из жалости к мирным жителям, а из желания поразить более важные цели), но вот города-сателлиты с высотками, которые никто в РФ не принимает во внимание, попадают в зону риска.

Туда же попадают и очень высокие здания на высоких точках городов.

То, что мы фиксируем как попадание в здания обломков, вполне может быть попаданием БПЛА-приманок. У них нет боевых зарядов, но есть достаточный запас топлива для взрыва. В таких ситуациях звук и пламя будут большими, но не будет значительных повреждений зданий.

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