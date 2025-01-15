РФ випробовує нову тактику для "шахедів": у чому задум і хто в зоні ризику

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"Шахеди" останні дні йдуть дуже низько. 100-150 метрів. Над сільською місцевістю висоти можуть бути 40 метрів, щоб не чіпляти вишки мобільного зв'язку, труби котелень.

Це плюс для мобільних вогневих груп, але й мінус для засобів відстеження ППО.

Разом із "шахедами" також ідуть за висотою і хибні цілі без заряду типу "Гербери" та "Пародії".

Через низьку висоту БПЛА можуть чіпляти верхні поверхи та надбудови над дахами, як це було недавно в місті Бровари, коли БПЛА зачепив конструкцію на будівлі 25 поверхів на висоті 90 метрів від землі.

Звичайно, ті, хто прокладає маршрути "шахедів" перед великими містами, підіймають висоту польоту (не з жалості до мирних жителів, а з бажання уразити більш важливі цілі), але ось міста-сателіти з висотками, які ніхто у РФ не бере до уваги, потрапляють у зону ризику.

Туди ж потрапляють і дуже високі будівлі на високих точках міст.

Те, що ми фіксуємо як потрапляння в будівлі уламків, цілком може бути потраплянням БПЛА-приманок. У них немає бойових зарядів, але є достатній запас палива для вибуху. У таких ситуаціях звук і полум'я будуть великими, але не буде значних пошкоджень будівель.

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