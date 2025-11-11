Можливий зсув ґрунту: у Києві сталася аварія на трубопроводі, низка будинків без води, — КМДА (відео)

Увечері 10 листопада на Печерському узвозі у Києві трапилася аварія на трубопроводі, через що почалося підтоплення одного з багатоповерхових будинків. Влада попереджає про можливий зсув ґрунту.

Попередньо, внаслідок прориву трубопроводу у столиці почалося підтоплення 9-поверхового житлового будинку у районі Печерського узвозу. Про інцидент повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Після прориву на місце прибули оперативні служби. Наразі вони працюють над ліквідацією наслідків аварії, наголосили у КМДА.

Невдовзі у відомстві уточнили, що фахівці виявили пошкодження на водопровідній мережі діаметром 400 міліметрів.

"Аварійна бригада наразі працює над локалізацією витоку та відключенням магістралі", — зазначили у КМДА.

Повідомляється також, що у зв'язку з аварією на трубопроводі на Печерському узвозі низка житлових будинків опинилася без водопостачання. Зокрема наразі відсутня подача води до будинків під номерами 6, 8 та 19, попередили у відомстві.

Відео дня

Водопостачання до вказаних будинків обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт на місці інциденту. Однак коли це можливо — на момент публікації не уточнюють, наголосивши, що відновлення водопостачання відбудеться якнайшвидше.

Також у "Новини.LIVE" показали кадри з місця аварії трубопроводу.

Всі наслідки аварії наразі уточнюються.

Нагадаємо, 25 жовтня Львівська міська рада повідомила про наймасштабнішу аварію на водогоні у Львові: десятки тисяч людей опинилися без води.

Також раніше військовий експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" розповів у колонці Фокусу, чи можливий сценарій катастрофи на Київській дамбі з тисячами жертв.