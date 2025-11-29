Россияне ударили по Киеву "шахедами": разрушены многоэтажки, есть пострадавшие (видео)

В ночь на 29 ноября российские оккупационные войска атаковали "шахедами" Киев, в результате чего в разных районах столицы поднялись пожары и были повреждены здания.

Из-за российской атаки по меньшей мере шестеро жителей Киева пострадали, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Троих из них, в том числе 13-летнего ребенка медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте", — написал Кличко.

Он также перечислил первые последствия российского удара по Киеву:

в Святошинском районе обломки дрона попали в подъезд трехэтажного жилого дома;

в Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания;

в Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей;

в Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Кроме того, повреждены машины во дворе;

также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома;

горит дом в частном секторе.

Информацию о шести пострадавших в столице также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сейчас подтверждено 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок. Одна из пострадавших женщин госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме этого, на одной из локаций проверяем информацию о возможной гибели женщины", — написал Ткаченко.

Он также подчеркнул, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локаций с повреждениями в разных районах города.

"Это жилая инфраструктура — многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", — подчеркнул Ткаченко.

Отметим, что взрывы в Киеве начали раздаваться после полуночи.

На момент публикации материала российская атака на Киев продолжалась, а мониторы зафиксировали взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Энгельс".

Напомним, вечером 28 ноября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед".

Вечером 28 ноября Россия запустила "Кинжалы" по территории Украины.