Россияне ударили по Киеву "шахедами": разрушены многоэтажки, есть пострадавшие (видео)
В ночь на 29 ноября российские оккупационные войска атаковали "шахедами" Киев, в результате чего в разных районах столицы поднялись пожары и были повреждены здания.
Из-за российской атаки по меньшей мере шестеро жителей Киева пострадали, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"Троих из них, в том числе 13-летнего ребенка медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте", — написал Кличко.
Он также перечислил первые последствия российского удара по Киеву:
- в Святошинском районе обломки дрона попали в подъезд трехэтажного жилого дома;
- в Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания;
- в Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей;
- в Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Кроме того, повреждены машины во дворе;
- также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома;
- горит дом в частном секторе.
Информацию о шести пострадавших в столице также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Сейчас подтверждено 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок. Одна из пострадавших женщин госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме этого, на одной из локаций проверяем информацию о возможной гибели женщины", — написал Ткаченко.
Он также подчеркнул, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локаций с повреждениями в разных районах города.
"Это жилая инфраструктура — многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", — подчеркнул Ткаченко.
Отметим, что взрывы в Киеве начали раздаваться после полуночи.
На момент публикации материала российская атака на Киев продолжалась, а мониторы зафиксировали взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Энгельс".
Напомним, вечером 28 ноября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед".
Вечером 28 ноября Россия запустила "Кинжалы" по территории Украины.