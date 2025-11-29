Росіяни вдарили по Києву "шахедами": зруйновані багатоповерхівки, є постраждалі (відео)

У ніч на 29 листопада російські окупаційні війська атакували "шахедами" Київ, внаслідок чого у різних районах столиці здійнялись пожежі та були пошкоджені будівлі.

Через російську атаку щонайменше шестеро мешканців Києва постраждали, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці", — написав Кличко.

Він також перелічив перші наслідки російського удару по Києву:

у Святошинському районі уламки дрона влучили у підʼїзд триповерхового житлового будинку;

у Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі;

у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів;

у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Крім того, пошкоджені автівки в дворі;

також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку;

палає будинок у приватному секторі.

Інформацію про шістьох постраждалих у столиці також підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі підтверджено 6 постраждалих, у тому числі 1 дитина. Одну з постраждалих жінок госпіталізовано у важкому стані. Крім цього, на одній з локацій перевіряємо інформацію щодо можливої загибелі жінки", — написав Ткаченко.

Він також підкреслив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста.

"Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", — наголосив Ткаченко.

Зазначимо, що вибухи у Києві почали лунати після опівночі.

На момент публікації матеріалу російська атака на Київ тривала, а монітори зафіксували зліт стратегічного бомбардувальниа Ту-160 з аеродрому "Енгельс".

Нагадаємо, надвечір 28 листопада ЗС РФ запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед".

Ввечері 28 листопада Росія запустила "Кинджали" по території України.