Ночная атака на Киев: от рук россиян погибли два человека, 38 получили ранения, — ГСЧС

Спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов по столице.

По сообщениям спасателей в Киеве в результате массированной российской атаки погибли два человека. Пострадали 37 взрослых и один ребенок.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в стационарах сейчас находятся 15 пострадавших.

Психологи ГСЧС оказали помощь 50 людям.

К ликвидации последствий обстрела в целом было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.

По состоянию на 15:07 часть потребителей города временно оставалась без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве.

Сейчас поставки тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации.

Напомним, Россия во время комбинированного удара 29 ноября запустила по Украине 36 ракет и почти 600 беспилотников. Основной целью атаки была столица и Киевская область.

В Минэнерго рассказали, что ночью 29 ноября РФ массированно ударила по энергообъектам Украины, без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч — в Киевской области, около 8 тысяч — в Харьковской области.