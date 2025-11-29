Без света из-за обстрелов россиян: ДТЭК опубликовал графики на 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, кое-где свет будут выключать только два раза в день. И вообще в темноте украинцам придется побыть по 8 часов в сутки.

В воскресенье, 30 ноября, во всех областях Украины будут действовать графики отключений света, ведь россияне продолжают атаковать энергообъекты, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.

В ДТЭК напоминают периодически проверять их официальные каналы, ведь возможны положительные изменения.

Графики отключений света в Киеве на 30 ноября

Графики отключений света на 30 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 ноября для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 30 ноября

Графики отключений света на 30 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 30 ноября

Графики отключений света на 30 ноября для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 ноября для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 30 ноября

Графики отключений света на 30 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 30 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в результате ночного обстрела Киева 29 ноября, в столице погибли два человека, а несколько районов Киева остались без отопления.

Также во время комбинированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 29 ноября РФ повредила энергообъекты в нескольких областях. В Киеве было обесточено более полумиллиона потребителей, также без света остались тысячи жителей Киевской и Харьковской областей.