У Києві починають відновлювати опалення в будинках, які двічі постраждали від обстрілів

Мер Києва пообіцяв, що в ніч на 22 січня комунальники розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які двічі лишались без опалення після російських обстрілів — 9-го та 20-го січня.

Таких будинків на цей момент 3260. Але щоб тепло дійшло до домівок киян – потрібно орієнтовно дві доби, повідомив Віталій Кличко.

Мер повідомив, що станом на вечір 21 січня водопостачання відновили всім споживачам столиці.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", — резюмував Кличко.

Напередодні Віталій Кличко повідомляв, що після нічного масованого обстрілу РФ лишаються без теплопостачання 4 000 будинків. Відновлено подачу тепла до понад 1 600 житлових багатоповерхівок.

Вдень 20 січня Кличко також писав про проблеми з водою і теплом у Києві після масованого удару РФ. За його словами, найскладніша ситуація з водопостачанням і теплом лишається на лівому березі та в Печерському районі.