У Києві не в курсі: українська влада дізналася про "перемир'я" тільки зі слів Трампа

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що офіційні особи України дізналися про те, що нібито діє режим припинення вогню з висловлювань президента США. І не впевнені, що це відповідає дійсності.

Міллер написав, що Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін погодився не вести вогонь по Києву протягом тижня на тлі морозних температур в українській столиці, після того як президент США особисто попросив Путіна це зробити. І він нібито дав згоду.

"Українські офіційні особи кажуть мені, що дізналися про це з висловлювань Трампа, не отримували сигналу від Росії і поки не впевнені, що режим припинення вогню діє", — зазначив журналіст.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. І він погодився на це", — зазначив Трамп, описуючи результати своїх дипломатичних зусиль.

Напередодні цієї заяви Трампа російські пропагандистські ресурси та анонімні Telegram-канали, пов'язані із силовими структурами РФ, почали масово поширювати інформацію про нібито отриману заборону на здійснення атак.

Так, джерела, близькі до військового керівництва Росії, стверджували, що військам наказано утримуватися від масованих ударів по енергетичній системі України протягом певного періоду.

Але українська сторона і міжнародні експерти закликають ставитися до таких повідомлень із застереженням, оскільки Росія неодноразово порушувала попередні обіцянки.

Нагадаємо, остання атака на Київ була в ніч на 28 січня — тоді ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Перед цим уночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

А тим часом Володимир Зеленський попереджав із посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару.