В Киеве не в курсе: украинские власти узнали о "перемирии" только из слов Трампа

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что официальные лица Украины узнали о том, что якобы действует режим прекращения огня из высказываний президента США. И не уверены, что это соответствует действительности.

Миллер написал, что Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился не вести огонь по Киеву в течение недели на фоне морозных температур в украинской столице, после того как президент США лично попросил Путина это сделать. И он якобы дал согласие.

"Украинские официальные лица говорят мне, что узнали об этом из высказываний Трампа, не получали сигнала от России и пока не уверены, что режим прекращения огня действует", - отметил журналист.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. И он согласился на это", - отметил Трамп, описывая результаты своих дипломатических усилий.

Накануне этого заявления Трампа российские пропагандистские ресурсы и анонимные Telegram-каналы, связанные с силовыми структурами РФ, начали массово распространять информацию о якобы полученном запрете на осуществление атак.

Так, источники, близкие к военному руководству России, утверждали, что войскам предписано воздерживаться от массированных ударов по энергетической системе Украины в течение определенного периода.

Но украинская сторона и международные эксперты призывают относиться к таким сообщениям с оговоркой, поскольку Россия неоднократно нарушала предыдущие обещания.

Напомним, последняя атака на Киев была в ночь на 28 января — тогда враг атаковал столицу ударными беспилотниками.

Перед этим ночью 24 января Вооруженные силы РФ осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.

А тем временем Владимир Зеленский предупреждал со ссылкой на данные украинской разведки, что россияне готовятся к новому удару.