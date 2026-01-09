Трамп против Путина: как ужесточение позиции США в отношении России меняет ситуацию с миром в Украине

Захваченные суда под российским флагом и закон Линдси Грэма: быстрого мира не будет

К сожалению, игра США не о скором окончании войны, а прежде всего об американских выборах в ноябре. Несмотря на все у Трампа недостаточно козырей, чтобы принудить Путина к быстрому миру. Хотя изменение вектора его действий, безусловно, выгодно нам.

Трамп очень демонстративно дал приказ задержать два судна, напрямую связанных именно с Россией. Иными словами, он поднял градус, понимая, что Путин никак не ответит. И Путин промолчал. Похоже, кто-то в Белом доме сумел объяснить Трампу несколько вещей. Во-первых, Путин водит его за нос. Во-вторых, продолжение такой политики приведет исключительно к падению рейтингов. И наконец, Трамп принял решение, что нужно начать реально давить на Путина. И тут он имеет ситуацию "он-он". Путин испугается — Трамп автор мира в Европе. Путин не пойдет на уступки — Трамп делает все возможное против российского автократа. Но мы имеем дело с Трампом и все, что сейчас происходит, во многом связано с куражом от Венесуэлы. Так или иначе, на этом этапе в отношении России Трамп перешел от пряника к кнуту. Но это также говорит, что быстрый мир почти невозможен. Путин сейчас спрячется и начнет ждать. В таких случаях он всегда прячется и ждет. Несмотря на то, что часть элит хотела бы ускорить мирный процесс. Есть ли у Трампа козыри, которые позволят быстро принудить Путина? Практически нет. Поэтому наиболее вероятный сценарий: после определенного давления Трамп предложит Путину через несколько месяцев (недель?) вернуться к мирному плану. Какой будет ответ Путина, будет зависеть от уровня давления, с одной стороны, и от уровня предложений, с другой. Но территориальные претензии и снятие санкций никто не отменит.

И напоследок: Трамп демонстративно не трогает китайские суда. Он сейчас будет давить на Россию, Индию и, возможно, Бразилию. С Китаем все гораздо сложнее. Логика Белого дома заключается в том, чтобы начать переговоры по существу с Пекином тогда, когда против редкоземельного козыря в руках Си Трамп имел бы нефтяной и логистический козырь. До апреля (вероятная встреча лидеров Китая и США), мы, возможно, увидим еще несколько сюрпризов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

