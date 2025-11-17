"Миндичгейт" обвалил рейтинг Зеленского на 40% за неделю, — нардеп

По словам нардепа Ярослава Железняка, уровень доверия населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому значительно упал после разоблачения НАБУ коррупционной схемы в энергетике.

О том, что рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40%, рассказал народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube канале 16 ноября со ссылкой на результаты трех закрытых социологических исследований. По его словам, кроме коррупционного скандала в "Энергоатоме", на показатели доверия повлияли также проблемы на фронте, в частности на Покровском направлении, и отключение света, которые тоже влияют на общественные настроения.

Нардеп сообщает, что рейтинг Зеленского упал на 40 процентов за неделю после публикации Национальным антикоррупционным бюро "пленок Миндича".

"Соответственно, сейчас это очень быстрая, промежуточная социология", — пояснил парламентарий.

По его словам, рейтинг Зеленского существенно упал за неделю до менее чем 20%, а также в опросах относительно того, за кого бы украинцы голосовали на президентских выборах, выросли отметки "Другой кандидат" или "Не определился". При этом Железняк отмечает, что в ответах респондентов на вопрос, за кого они будут голосовать, если в перечне не будет их кандидата, действующего президента нет вообще.

"Все социологи, с которыми я разговаривал, не оценивая ситуацию с "Миндичгейтом", говорят, что невозможно от этого уже оправиться", — отметил депутат.

Также, по его словам, впервые антирейтинг значительно превысил рейтинг Зеленского. Железняк отметил, что такого не было даже во время протестов против закона, ограничивающего полномочия НАБУ.

Нардеп добавил, что когда у людей спрашивают, кто конкретно ответственен за коррупцию, в частности в энергетике и строительстве защиты энергетических объектов, лидером в ответах респондентов является президент.

"Он даже смог каким-то образом забрать антирейтинг Верховной Рады, она там где-то рядом. Кабинета министров и правоохранителей вообще нет", — рассказал парламентарий.

Железняк при этом отметил, что результаты опроса во время разгара скандала не являются показательными и показатели могут измениться, когда волна общественного возмущения спадет.

Напомним, рейтинг Зеленского в течение года претерпевал изменения, но президент сохранял высокое доверие среди общественности. Максимальный уровень доверия (74%) фиксировался Киевским международным институтом социологии (КМИС) в начале мая 2025 года, после подписания Соглашения об ископаемых с США и накануне переговоров в Стамбуле.

НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. По данным следствия, ее участники получали 10-15% "откатов" от контрактов АО "НАЭК "Энергоатом". Подозрение в управлении организацией объявлено бизнесмену, совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу.