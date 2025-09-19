Максимальный был в мае: как менялся рейтинг Зеленского в течение года, — опрос

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в сентябре, согласно опросу, составляет 59%. При этом растет количество украинцев, которые поддерживают проведение выборов после прекращения огня.

Вопрос об уровне доверия к Зеленскому и отношение к проведению выборов Киевский международный институт социологии (КМИС) добавил в опрос общественного мнения "Омнибус", который проводился в течение 2-14 сентября 2025 года. Согласно результатам опроса, рейтинг президента за месяц поднялся на 1%, однако по сравнению с маем он стал на 15% меньше.

Респондентам задали вопрос, насколько они доверяют или не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. По состоянию на первую половину сентября 59% украинцев доверяют главе государства, 34% — не доверяют. Максимальный уровень доверия (74%) украинцы проявляли к президенту в начале мая, после подписания Соглашения об ископаемых с США и перед переговорами в Стамбуле. Самый низкий показатель после начала полномасштабного вторжения РФ (52%) фиксировался в декабре 2024 года.

Динамика уровня доверия к Зеленскому Фото: скриншот

Исполнительный директор КМИС Антон Грущецкий в комментарии к результатам опроса отметил, что Владимир Зеленский сохраняет высокую легитимность как президент.

"Президент Владимир Зеленский сохраняет довольно высокое доверие среди украинской общественности (особенно по меркам демократических обществ, где немногие политические лидеры могут похвастаться такими же показателями). В то же время лишь незначительная часть украинцев настаивают на проведении выборов уже сейчас (и среди них половина хотят этого из-за своих пораженческих настроений)", — сказал Грущецкий.

При этом исполнительный директор КМИС отметил, что не доверяют Зеленскому треть респондентов, а среди 59% последовательно доверяют 23% населения, а остальные 36% — доверяют "скорее".

Отношение к выборам в Украине

Респонденты также отвечали на вопрос, когда стоит проводить национальные выборы. По результатам опросов, с марта растет доля тех, кто поддерживает проведение выборов после прекращения огня при условии надежных гарантий безопасности: с 9% в марте до 22% в сентябре 2025 года. При этом за немедленное прекращение огня все еще выступает небольшая часть населения — 11%.

При этом большинство украинцев (63%) считают, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны в Украине. В марте так считали 78%, в мае — 71%.

В КМИС отметили, что чем больше респонденты доверяют Владимиру Зеленскому, тем меньше они поддерживают идею проведения выборов. Однако и среди тех, кто совсем не доверяет президенту, за проведение выборов прямо сейчас выступают лишь 29%.

Доля сторонников выборов в Украине после прекращения огня растет Фото: скриншот

Также респондентов спросили об их взглядах на войну и мир. Результаты опроса показали сходство взглядов тех, кто поддерживает выборы после перемирия, с мнением тех, кто за выборы после полного завершения войны — обе категории категорически против российского мирного плана, который по сути является капитуляцией Украины. При этом половина тех, кто настаивает на немедленных выборах, готовы даже на капитуляцию для прекращения боевых действий, хотя другая половина категорически выступает против российского плана мира.

Опрос был проведен со взрослыми гражданами Украины в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины на подконтрольных правительству территориях, было опрошено 1023 респондента. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Напомним, после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Владимира Зеленского КМИС 19 января опубликовал результаты опроса, по которым поддержка президента Украины среди украинцев выросла на 7% предварительно с результатами мая 2024 года: с 56% до 63%.

В американской аналитической компании Gallup 5 августа сообщали, что Зеленский почти вдвое популярнее в США, чем Трамп.