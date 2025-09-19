Максимальний був у травні: як змінювався рейтинг Зеленського протягом року, — опитування

Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського у вересні, згідно з опитуванням, становить 59%. При цьому зростає кількість українців, які підтримують проведення виборів після припинення вогню.

Питання щодо рівня довіри до Зеленського і ставлення до проведення виборів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) додав в опитування громадської думки "Омнібус", яке проводилося упродовж 2-14 вересня 2025 року. Згідно з результатами опитування, рейтинг президента за місяць піднявся на 1%, проте порівняно з травнем він став на 15% менший.

Респондентам поставили питання, наскільки вони довіряють чи не довіряють президенту Володимиру Зеленському. Станом на першу половину вересня 59% українців довіряють голові держави, 34% — не довіряють. Максимальний рівень довіри (74%) українці виявляли до президента на початку травня, після підписання Угоди про копалини зі США та перед перемовинами у Стамбулі. Найнижчий показник після початку повномасштабного вторгнення РФ (52%) фіксувався в грудні 2024 року.

Динаміка рівня довіри до Зеленського Фото: скриншот

Виконавчий директор КМІС Антон Грущецький в коментарі до результатів опитування зазначив, що Володимир Зеленський зберігає високу легітимність як президент.

"Президент Володимир Зеленський зберігає доволі високу довіру серед української громадськості (особливо за мірками демократичних суспільств, де небагато політичних лідерів можуть похвалитися такими ж показниками). Водночас лише незначна частка українців наполягають на проведенні виборів уже зараз (і серед них половина прагнуть цього через свої поразницькі настрої)", — сказав Грущецький.

При цьому виконавчий директор КМІС зауважив, що не довіряють Зеленському третина респондентів, а серед 59% послідовно довіряють 23% населення, а решта 36% — довіряють "скоріше".

Ставлення до виборів в Україні

Респонденти також відповідали на питання, коли варто проводити національні вибори. За результатами опитувань, з березня зростає частка тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню за умови надійних гарантій безпеки: з 9% у березні до 22% у вересні 2025 року. При цьому за негайно припинення вогню все ще виступає невелика частина населення — 11%.

При цьому більшість українців (63%) вважають, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни в Україні. У березні так вважали 78%, у травні — 71%.

В КМІС зазначили, що чим більше респонденти довіряють Володимиру Зеленському, тим менше вони підтримують ідею проведення виборів. Однак і серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, за проведення виборів прямо зараз виступають лише 29%.

Частка прихильників виборів в Україні після припинення вогню зростає Фото: скриншот

Також респондентів запитали про їхні погляди на війну та мир. Результати опитування показали подібність поглядів тих, хто підтримує вибори після перемир'я, до думки тих, хто за вибори після повного завершення війни — обидві категорії категорично проти російського мирного плану, який по суті є капітуляцією України. При цьому половина тих, хто наполягає на негайних виборах, готові навіть на капітуляцію для припинення бойових дій, хоча інша половина категорично виступає проти російського плану миру.

Опитування було проведено з дорослими громадянами України у віці від 18 років методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України на підконтрольних уряду територіях, було опитано 1023 респонденти. Формально за звичайних обставин статистична похибка не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, після заяв президента США Дональда Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського КМІС 19 січня опублікував результати опитування, за якими підтримка президента України серед українців зросла на 7% попередньо з результатами травня 2024 року: з 56% до 63%.

В американській аналітичній компанії Gallup 5 серпня повідомляли, що Зеленський майже вдвічі популярніший у США, ніж Трамп.