"Міндічгейт" обвалив рейтинг Зеленського на 40% за тиждень, — нардеп

За словами нардепа Ярослава Железняка, рівень довіри населення до президента України Володимира Зеленського значно впав після викриття НАБУ корупційної схеми в енергетиці.

Про те, що рейтинг Зеленського після "Міндічгейту" обвалився на 40%, розповів народний депутат Ярослав Железняк на своєму YouTube каналі 16 листопада з посиланням на результати трьох закритих соціологічних досліджень. За його словами, окрім корупційного скандалу в "Енергоатомі", на показники довіри вплинули також проблеми на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та відключення світла, які теж впливають на суспільні настрої.

Нардеп повідомляє, що рейтинг Зеленського впав на 40 відсотків за тиждень після публікації Національним антикорупційним бюро "плівок Міндіча".

"Відповідно, зараз це дуже швидка, проміжна соціологія", — пояснив парламентар.

Відео дня

За його словами, рейтинг Зеленського суттєво впав за тиждень до менше ніж 20%, а також в опитуваннях щодо того, за кого б українці голосували на президентських виборах, зросли позначки "Інший кандидат" або "Не визначився". При цьому Железняк зазначає, що у відповідях респондентів на питання, за кого вони будуть голосувати, якщо в переліку не буде їхнього кандидата, чинного президента немає взагалі.

"Всі соціологи, з якими я розмовляв, не оцінюючи ситуацію з "Міндічгейтом", говорять, що неможливо з цього вже оговтатись", — зазначив депутат.

Також, за його словами, вперше антирейтинг значно перевищив рейтинг Зеленського. Железняк зазначив, що такого не було навіть під час протестів проти закону, що обмежував повноваження НАБУ.

Нардеп додав, що коли у людей питають, хто конкретно відповідальний за корупцію, зокрема в енергетиці та будівництві захисту енергетичних об'єктів, лідером у відповідях респондентів є президент.

"Він навіть зміг якимось чином забрати антирейтинг Верховної Ради, вона там десь поруч. Кабінету міністрів і правоохоронців взагалі немає", — розповів парламентар.

Железняк при цьому зазначив, що результати опитування під час розпалу скандалу не є показовими та показники можуть змінитися, коли хвиля суспільного обурення спаде.

Нагадаємо, рейтинг Зеленського протягом року зазнавав змін, та президент зберігав високу довіру серед громадськості. Максимальний рівень довіри (74%) фіксувався Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на початку травня 2025 року, після підписання Угоди про копалини зі США та напередодні переговорів у Стамбулі.

НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми в енергетиці 10 листопада. За даними слідства, її учасники отримували 10-15% "відкатів" від контрактів АТ "НАЕК "Енергоатом". Підозру в керуванні організацією оголошено бізнесмену, співвласнику студії "Квартал 95" Тимуру Міндічу.