У Путина осталось 18 месяцев: на что рассчитывает Кремль, продолжая войну в Украине

Переговоры: Путин снова тянет время

Путин в очередной раз наговорил много о том, как сыпется фронт и как российские войска захватывают все, что можно. Похоже, Путин, не ожидал, что в украино-американских переговорах будет прогресс.

Теперь его поведение можно трактовать прежде всего как желание спрыгнуть с договоренностей с Трампом — или точнее, как очередную попытку поднять ставку, чтобы затянуть переговоры.

Давайте попробуем немного шире посмотреть на логику Путина, а затем — на его дальнейшие действия.

Первопричины войны

24 февраля 2022 года война началась не потому, что Путин хотел захватить Украину. Это, с его точки зрения, было обязательным призом в более глобальной игре. Тогда главная цель войны сводилась к трем вещам:

Відео дня

стать третьим полюсом мира;

получить безграничный полицейский контроль на постсоветском пространстве;

остановить деславянизацию России благодаря 30 млн украинцев.

Ни один из этих пунктов не достижим для Путина, как бы ни закончилась война. Это прекрасно понимают в Кремле, а потому первопричины войны в 2025 году несколько трансформировались.

Новые первопричины войны

В конце 2025 года "первопричины", похоже, следующие:

вернуться в мировую повестку дня, через снятие санкций и частичное возвращение на определенные рынки;

не допустить политической зависимости от КНР в ближайшие 10 лет через диверсификацию экономических и геополитических возможностей России в контексте противостояния между США и Китаем;

попытаться поднять ставки, став локомотивом при ослаблении ЕС (россияне исходят из мысли, что это — объединяющая идея для КНР и США, а ЕС в этой модели не имеет субъектности);

сменить власть в Украине на более лояльную к себе.

Важно

Путину нужна "Новороссия" — почему Россия тянет время и не собирается заключать мир

Здесь мы имеем ключевую дилемму Путина: два первых вопроса однозначно указывают: войну нужно завершить сейчас. Третий вопрос соблазняет продолжить войну. А вопрос Украины имеет два варианта ответа.

Украинская дилемма

В вопросе Украины Путин не может дать ответ на один вопрос: его цель попытаться уничтожить Украину со всеми соответствующими экономическими и демографическими потерями для России или попытаться изменить украинскую власть через 1-2 электоральных цикла.

И тут на столе лежат следующие карты:

Путин не хочет больше ждать;

Путин боится внутренней фронды, если сейчас он не решит "украинский вопрос";

Путин считает, что российская экономика имеет запас, как минимум, до середины 2027 года, а за это время Украина посыплется (10 месяцев назад, он так же верил в летнее наступление, между прочим);

сейчас нет ответа на вопрос, а что будет, если сейчас послать Трампа.

Заявления США об усилении контроля над "теневым флотом" и попытки россиян перевести часть этого флота под российский флаг и под защиту российских военных — это путь в никуда. Он приведет лишь к увеличению потерь российского бюджета.

Но при этом Путин понимает: до начала серьезных структурных проблем в экономике есть примерно 18 месяцев.

Поэтому сейчас он точно будет тянуть время. Он не пойдет на быстрый мир без реальной угрозы со стороны США.

Поэтому выдыхаем. Хотя, конечно, рождественских чудес никто не отменял. Но после Рождества все ждут чудес и на Пасху.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно