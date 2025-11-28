Відставка Єрмака: українці мемами відреагували на звільнення голови ОП (фото)

Володимир Зеленський ще не встиг підписати указ про звільнення Андрія Єрмака, як у соцмережах вже почали жартувати про відставку голови ОП.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідний указ вже з’явився на сайті голови держави. І ця подія викликала неабияку реакцію у соцмережах. Адже чутки про те, що керівника ОП звільнять ходили ще з того моменту, як про його відставку почали просити навіть у фракції "Слуга народу". Фокус зібрав найцікавіші меми.

Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Не встиг Зеленський оголосити про відставку Єрмака, як мережа вже вибухнула мемами. Користувачі роблять каламбури з його прізвища "Єрмак – НЕМАрмак", "Єрмак – репер Ярмак" та натякають, що нині президент прибере керівника ОП з усіх спільних фото.

Відео дня

Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Також жартують, що нині вже колишній голова Офісу президента відправиться у військо.

Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента

Нині Андрій Єрмак не коментував свою відставку.

Відставка Єрмака викликала шквал мемів

Але в мемах припустили, що буде далі.

У мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Фокус з'ясував, яку роль він може відігравати після відставки, чи отримає нову посаду та хто входить до переліку найімовірніших кандидатів на вже вакантну посаду голови ОП.

Тільки зранку 28 листопада в будинку голови Офісу президента Андрія Єрмака було проведено обшук. Близько 10 співробітників НАБУ та САП прийшли до будинку Єрмака, який має підвищений рівень безпеки.