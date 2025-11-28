Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

СвітФан Обшуки НАБУ у Єрмака, Міндіча та в "Енергоатомі" Відставка Єрмака

Відставка Єрмака: українці мемами відреагували на звільнення голови ОП (фото)

андрій єрмак
Відставка Андрія Єрмака вже спровокувала хвилю мемів | Фото: Офис президента

Володимир Зеленський ще не встиг підписати указ про звільнення Андрія Єрмака, як у соцмережах вже почали жартувати про відставку голови ОП.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідний указ вже з’явився на сайті голови держави. І ця подія викликала неабияку реакцію у соцмережах. Адже чутки про те, що керівника ОП звільнять ходили ще з того моменту, як про його відставку почали просити навіть у фракції "Слуга народу". Фокус зібрав найцікавіші меми.

відставка єрмака мем
Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака
відставка єрмака мем
Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Не встиг Зеленський оголосити про відставку Єрмака, як мережа вже вибухнула мемами. Користувачі роблять каламбури з його прізвища "Єрмак – НЕМАрмак", "Єрмак – репер Ярмак" та натякають, що нині президент прибере керівника ОП з усіх спільних фото.

Відео дня
відставка єрмака мем
Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака
відставка єрмака мем
Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Також жартують, що нині вже колишній голова Офісу президента відправиться у військо.

відставка єрмака мем
Українці у мережі жартують про відставку голови Офісу президента

Нині Андрій Єрмак не коментував свою відставку.

відставка єрмака мем
Відставка Єрмака викликала шквал мемів

Але в мемах припустили, що буде далі.

відставка єрмака мем
У мережі жартують про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем
відставка єрмака мем

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Фокус з'ясував, яку роль він може відігравати після відставки, чи отримає нову посаду та хто входить до переліку найімовірніших кандидатів на вже вакантну посаду голови ОП.

Тільки зранку 28 листопада в будинку голови Офісу президента Андрія Єрмака було проведено обшук. Близько 10 співробітників НАБУ та САП прийшли до будинку Єрмака, який має підвищений рівень безпеки.