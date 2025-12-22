Лещенко і Подоляк після відставки Єрмака лишилися в ОП: які посади вони тепер обіймають

Колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що його і Михайла Подоляка після звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака було перепризначено на нові посади. Втім, за його словами, на їхні функції це не вплинуло.

Про перепризначення після відставки Єрмака Лещенко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 грудня. За його словами, він і Михайло Подоляк обійняли посади радників Офісу президента, і це рішення було ухвалене не один тиждень тому.

"Зараз немає голови Офісу, а я і Михайло Подоляк перепризначені на посади радників Офісу президента, і це рішення, якому вже не один тиждень. Немає ніякої новини. Особливих змін це не потягнуло за собою, лише президент сказав, як знають усі громадяни, про те, що він зараз сфокусований на порядку денному переговорів, і питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом його діяльності, відповідно Офіс функціонує в тому вигляді, як він і працює останні тижні", — пояснив Лещенко.

За його словами, у функціоналі Офісу президента після відставки Єрмака нічого не змінилося.

"Заступники голови Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк — ми позаштатні радники, а заступники та вертикалі під ними як працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін у роботі Офісу не відбулося", — сказав радник.

Відставка Єрмака: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП 28 листопада після того, як детективи НАБУ провели обшуки у Єрмака.

5 грудня Зеленський вивів Єрмака з РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача.

Редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова 20 грудня заявила, що Зеленський і Єрмак продовжують тісно спілкуватися.

8 грудня Володимир Зеленський сказав, що має кілька кандидатів на посаду голови Офісу президента, проте певний час він "зможе впоратися і сам".