Границы 91 года или ВСУ "пойдут дальше": NYT оценил оптимистическое заявление Трампа

Международное сообщество и украинские эксперты демонстрируют разную реакцию на неожиданную смену риторики экс-президента США Дональда Трампа. Его заявление о вере в победу Украины вызвало как оптимизм, так и осторожность.

Как пишет The New York Times, резкое изменение позиции бывшего президента США стало одним из самых неожиданных событий на политической арене. Трамп, который ранее призывал к быстрым переговорам, теперь говорит о возможности полного освобождения оккупированных территорий.

Реакция украинского руководства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа с осторожным оптимизмом.

"Я немного удивлен силой этого заявления", — отметил украинский лидер после встречи с Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН.

Зеленский отметил необходимость продолжения международной поддержки: "21 век мало чем отличается от предыдущего: народ, который стремится к миру, должен работать над вооружением. Оружие решает, кто выживет".

Анализ экспертов и политиков

Известный украинский комментатор Остап Ярыш отметил в Facebook: "Вчерашнее заявление Трампа по Украине безусловно было самым благоприятным из тех, что мы слышали до сих пор". Однако он предостерег от поспешных выводов об изменении стратегии Белого дома.

Член украинского парламента Николай Княжицкий выразил более скептическую позицию: "Ничего о роли Соединенных Штатов, ничего о расширении военной или экономической помощи".

Позиция России и международный контекст

Кремль отверг заявление Трампа через спикера Дмитрия Пескова: "Россия больше ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не существует".

Этот ответ стал редким признанием того, что Россия ведет именно войну, а не "специальную военную операцию".

Напомним, заявление Дональда Трампа о поддержке Украины вызвало различные интерпретации. Одни эксперты видят в нем возможность изменения политики США, другие — тактический шаг без последствий. Украинские власти реагируют осторожно, подчеркивая потребность в дальнейшей международной поддержке.

