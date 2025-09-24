Друзья и оружие: Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине (видео)

Влиятельные друзья и оружие — единственная эффективная гарантия безопасности в современном мире. Международное право не работает без этих составляющих.

Мир сейчас переживает наиболее значительные разрушения и гонку вооружений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на всеобщих дебатах в Генеральной Ассамблее ООН.

"Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия… Ни один украинец не выбирал такую ​​действительность", — сказал он.

Зеленский уверен, что если нация хочет мира, то надо обязательно заботиться о наличии оружия. Не международное право и сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживет, добавил он.

Далее президент Украины заявил о современном украинском оружии и об открытии его экспорта. Украине есть что показать, и оружие проверено в реальных условиях.

"У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, летящие на 2-3 тысячи км", — заметил он

Зеленский также сказал, что у Киева не было другого выбора, кроме войны и производства своего вооружения. Необходимость защиты жизней и желание жить свободно в собственной независимой стране подтолкнули к инвестициям в оборонную промышленность.

Глава государства подчеркнул, что национальная безопасность — это не привилегия нескольких государств, а право каждого. Запад и Украина, по его словам, должны построить новую архитектуру безопасности и более 30 государств уже включились в этот процесс.

Напомним, Зеленский критиковал гарантии Украины по Будапештскому меморандуму в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Обещания партнеров легко могут стать пустыми словами.

Президент Украины ранее подавал в парламент законопроект о направлении военных ВСУ в другие страны. Турции и Великобритании он предлагал экипажи корветов и противоминные корабли.