Друзі та зброя: Зеленський розповів, які гарантії безпеки потрібні Україні (відео)
Впливові друзі та зброя — єдина ефективна гарантія безпеки в сучасному світі. Міжнародне право не працює без цих складових.
Світ зараз переживає найбільш значні руйнування та гонку озброєнь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах у Генеральній Асамблеї ООН.
"Міжнародне право не працює в повному обсязі, якщо у вас немає впливових друзів або немає зброї... Жоден українець не вибирав таку дійсність", — сказав він.
Зеленський упевнений, що якщо нація хоче миру, то треба обов'язково дбати про наявність зброї. Не міжнародне право і співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживе, додав він.
Далі президент України заявив про сучасну українську зброю і про відкриття її експорту. Україні є що показати, і зброя перевірена в реальних умовах.
"У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, що летять на 2-3 тисячі км", — зауважив він
Зеленський також сказав, що в Києва не було іншого вибору, крім війни та виробництва свого озброєння. Необхідність захисту життів і бажання жити вільно у власній незалежній країні підштовхнули до інвестицій в оборонну промисловість.
Глава держави наголосив, що національна безпека — це не привілей кількох держав, а право кожного. Захід і Україна, за його словами, мають побудувати нову архітектуру безпеки, і понад 30 держав уже долучилися до цього процесу.
Нагадаємо, Зеленський критикував гарантії України за Будапештським меморандумом в обмін на її відмову від ядерної зброї. Обіцянки партнерів легко можуть стати порожніми словами.
Президент України раніше подавав до парламенту законопроєкт про направлення військових ЗСУ в інші країни. Туреччині та Великій Британії він пропонував екіпажі корветів і протимінні кораблі.