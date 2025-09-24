Кордони 91 року або ЗСУ "підуть далі": NYT оцінив оптимістичну заяву Трампа

Міжнародна спільнота та українські експерти демонструють різну реакцію на несподівану зміну риторики експрезидента США Дональда Трампа. Його заява про віру в перемогу України викликала як оптимізм, так і обережність.

Як пише The New York Times, різка зміна позиції колишнього президента США стала однією з найбільш неочікуваних подій на політичній арені. Трамп, який раніше закликав до швидких переговорів, тепер говорить про можливість повного звільнення окупованих територій.

Реакція українського керівництва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа з обережним оптимізмом.

"Я трохи здивований силою цієї заяви", — зазначив український лідер після зустрічі з Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН.

Зеленський наголосив на необхідності продовження міжнародної підтримки: "21 століття мало чим відрізняється від попереднього: народ, який прагне миру, повинен працювати над озброєнням. Зброя вирішує, хто виживе".

Аналіз експертів та політиків

Відомий український коментатор Остап Яриш зазначив у Facebook: "Вчорашня заява Трампа щодо України безумовно була найсприятливішою з тих, що ми чули досі". Однак він застеріг від поспішних висновків про зміну стратегії Білого дому.

Член українського парламенту Микола Княжицький висловив більш скептичну позицію: "Нічого про роль Сполучених Штатів, нічого про розширення військової чи економічної допомоги".

Позиція Росії та міжнародний контекст

Кремль відкинув заяву Трампа через речника Дмитра Пєскова: "Росія більше асоціюється з ведмедем, а паперових ведмедів не існує".

Ця відповідь стала рідкісним визнанням того, що Росія веде саме війну, а не "спеціальну військову операцію".

Нагадаємо, заява Дональда Трампа про підтримку України викликала різні інтерпретації. Одні експерти бачать у ній можливість зміни політики США, інші — тактичний крок без наслідків. Українська влада реагує обережно, підкреслюючи потребу в подальшій міжнародній підтримці.

