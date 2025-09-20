Отставка Козака и российские дроны в Польше — многовекторная информационная операция Кремля

Related video

Российский диктатор Путин официально уволил Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя "администрации президента" России. Примечательно, что отставка Козака подается в СМИ как увольнение "голубя мира" из-за его позиции против войны в Украине. Так, например, "Институт изучения войны" связывает увольнение Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. По мнению "аналитиков", Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение о его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

"Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", — говорится в сообщении.

Ссылаясь на многочисленные публикации в российских СМИ в "Институте изучения войны" заявили, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Зато, по моему мнению, это может рассматриваться, как информационный "вброс" Кремля о радикализации российской позиции по войне.

Информация российской стороны об отставке Козака, как представителя "партии мира", абсолютно не соответствует действительности. Объясню почему.

Козак отвечал за постсоветское пространство, не только Украину, а все постсоветские республики, в том числе Молдову, Грузию, Беларусь. И именно Козак предлагал идею молдавского сценария, то есть так называемой Приднестровско-Молдавской Республики, но на территории Украины.

Во время так называемых "Минских встреч" российская сторона распространяла информацию о Козаке, как более либеральном, в отличие от Суркова, человеке. В украинские СМИ вбрасывалась тогда информация, что сценарий урегулирования войны на Востоке Украины предложенный Козаком будет более благоприятным для Украины. Но это не соответствовало действительности.

Козак в свое время был связан с так называемым "молдавским процессом урегулирования". Именно он в 2003 году предложил для Молдовы "формулу Козака" — аналог "формулы Штайнмайера". Она предусматривала федерализацию Молдовы, фактическую демилитаризацию молдавской армии и сворачивание процессов интеграции в ЕС и НАТО. Плюс выдвигали идею предоставления особого статуса не только Приднестровью, но и Гагаузии. Поэтому те, кто тогда рассказывал, что приход Козака вместо Суркова — позитив для Украины, — это полезные идиоты.

В 2003 году молдавскому руководству в лице тогдашнего президента Воронина хватило политической воли отказаться от этих предложений Козака. Хотя предварительно он давал на них согласие. Другое дело, что тогда было вмешательство США.

Уже тогда звучало предложение о создании пророссийского анклава, который де-юре будет в составе Украины, а де-факто будет подчинен Российской Федерации. Именно Козаком тогда продвигались идеи вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в политический круг Украины. А это было бы для Украины еще хуже, чем замороженный конфликт. Потому что мы бы получили бомбу замедленного действия под фундаментом украинской государственности.

Так о каком "голубе мира" нам сейчас рассказывают? Фактически создавались предпосылки замороженного конфликта по примеру Карабаха или Приднестровья.

Сообщая об уходе из окружения Путина якобы противников войны, Кремль пытается продвинуть тезис, что Россия радикализируется и побеждает, условно, партия "ястребов". Это происходит на фоне других взаимосвязанных событий.

К таким событиям я отношу и появление российского диктатора в военной форме на учениях "Запад-2025".

В СМИ акцент делают на том, что он за все время широкомасштабного вторжения только дважды надевал военную форму. Первый раз во время визита в Курскую область.

По мнению "Института изучения войны", появление Путина 16 сентября в военной форме может быть попыткой "продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне эскалации против государств НАТО".

В отчете в частности отмечается, что это "сигнал" для Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

По данным "Института изучения войны", вместе с Путиным учения посетили министр обороны Андрей Белоусов и его заместители.

Но что происходит на самом деле? Почему неправильно расставлены акценты?

А говорится о том, что накануне этого публичного появления Путина в военной форме, на территории Беларуси происходят весьма показательные моменты. А именно — присутствие американских военных на этих же учениях. Причем американских военных встречает лично министр обороны Беларуси Хренин. И это свидетельствует о потеплении отношений Республики Беларусь с Соединенными Штатами.

Не понимать этого Россия не может. Кстати, именно визит американских военных и их встреча на высшем представительском уровне фактически ставит точку в сценарии Российской Федерации относительно возможности повторения событий февраля 2022 года: либо вторжение в Украину, либо вторжение на территорию стран НАТО.

Соответственно, Путин, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, на следующий день выходит в форме — такой весь милитаристский. Но разделять эти два события нельзя. То есть первое событие — это Путин в милитарной форме, второе — отставка, соответственно, Козака, как вроде бы представителя "партии мира".

Демонстративное отсутствие главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на учениях "Запад-2025" также является частью информационных операций Кремля.

Накануне отставки Козака россияне активно продвигали версию, что соответственно и Герасимова могут подвинуть из-за его умеренных позиций. И взамен назначить на его место более радикального человека, который будет, соответственно, эскалировать напряжение на линии боевого соприкосновения. То есть нас пытаются убедить в том, что Российская Федерация перешла к эскалации ситуации.

А это и есть информационные операции. Причем все это происходит на фоне возможной встречи Зеленского с Трампом, которая пролонгировалась, и заявлений Трампа о возможности трехсторонней встречи Путина и Зеленского. И соответственно, главное, накануне принятия Еврокомиссией 19-го пакета санкций, который был отсрочен.

Все эти информационные воздействия происходят одновременно с появлением российских дронов в воздушном пространстве Польши, когда РФ пошла на "повышение ставок".

Примечательно, что накануне проведения военных учений "Запад -2025" глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

"Эти учения, после того как произошли события 2022 года в Украине, получили четко очерченные границы восприятия. Их начинают воспринимать уже не как учения, а как нечто, возможно большее, чем просто военные маневры. И в этом есть проблема", — сказал он.

По словам руководителя ГУР, с первых дней начала активной фазы проведения учений, будет бешеная волна информационного обострения.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия",- заявил он.

То есть, это многовекторная информационная операция российской стороны. Сначала провокации, совместные учения, Путин в военной форме, отставка Козака, возможно отставка Герасимова.

Стоит заметить, что российская пропагандистская машина постоянно наращивает интенсивность антиукраинских действий в информационном пространстве, расширяя тематику информационной агрессии и усиливает давление на наше общество с целью, что называется, "взять на испуг" противника.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.