Правда о Печенежской дамбе: как россияне доказали, что не контролируют Купянск

Удар по дамбе Печенежского водохранилища как доказательство лжи Кремля: российского контроля над Купянском не существует.

Удар российских оккупационных войск по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области демонстрирует провал заявленных Кремлем планов о контроле над Купянском и Волчанском.

Разрушение дамбы полностью опровергает заявления российского командования о якобы установленном контроле над рядом населенных пунктов Харьковской области.

Как говорится: "Умом Россию не понять". Ведь если, как утверждает российский диктатор Путин, Купянск или хотя бы Волчанск находятся под контролем оккупанта, то возникает простой вопрос: зачем тогда россиянам уничтожать инфраструктуру, ведущую к этим же городам? Через дамбу Печенежского озера проходят локации, ведущие и на Купянск, и на Волчанск. Если оккупанты бы действительно контролировали Купянск, то зачем бить по путям снабжения Сил обороны Украины, которые идут как раз в его направлении?

Відео дня

Действия российской армии полностью противоречат собственным заявлениям о "тактических успехах".

Если бы оккупанты действительно развивали наступление, дамбу нужно было бы захватывать и удерживать, ведь она критически важна для продвижения вглубь украинской территории. Но вместо этого оккупанты ее разрушают, чтобы, по их мнению, минимизировать украинскую логистику. Это прямо указывает на отсутствие контроля над заявленными районами Харьковской области.

Добавлю, что удар по дамбе — не единственный эпизод.

Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области 7 декабря сообщила, что армия РФ ударила по мосту вблизи Старого Салтова (примерно в 16 километрах от линии фронта). Эта атака заставила местные власти закрыть дорогу Т-2111 Чугуев-Великий Бурлук вблизи Печенег и дорогу Т-2104 Харьков-Волчанск-Чугуновка вблизи Старого Салтова.

То есть мы видим системную попытку противника отрезать район Купянска и Волчанска от снабжения.

Как пояснили в пресс-службе 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, наши оборонцы уже нашли запасные маршруты на случай повреждения дамбы — то есть россияне не смогут нарушить логистику ВСУ. Кроме того, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная возможная потеря возможности передвижения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий.

Зато противник вынужден признать тяжелое положение своих штурмовых групп на этом направлении.

Сейчас оккупационные подразделения в Купянске заблокированы. Они могут поддерживать логистику только с помощью тяжелых дронов — наземного снабжения фактически нет. Это результат успешных действий подразделений Сил обороны Украины, которые проводят зачистку города.

Участие в операции принимают бригада "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады. Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага.

К тому же ситуация для противника осложняется и тем, что Силы обороны Украины остановили дальнейшее продвижение к ключевому стратегическому объекту — железнодорожной станции "Купянск-Узловой". Планы российского командования создать широкую "буферную зону" от Мелового до Купянска и Волчанска провалились. И удары по инфраструктуре — лучшее подтверждение их неуспехов.

Примечательно, что российские оккупанты с октября периодически заявляют о якобы оккупации Купянска на Харьковщине.

Напомню, 20 ноября российский диктатор заявил, что россиянам якобы удалось заблокировать в Купянске до 15 батальонов ВСУ. В то же время начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что Купянск "освобожден".

В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности.

По его словам, "нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп врага блокированы. Продолжается зачистка территории Купянска от российских захватчиков, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно