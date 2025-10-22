Крах "непобедимой" ПВО РФ: после атак украинских дронов Москва ищет С-400 у Турции

Страна-оккупант планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны. Система ПВО страны-оккупанта прикрывает исключительно ключевые объекты — Москва и Московская область, а также соответствующие резиденции российского диктатора. Стоит заметить, что российская система ПВО была фактически расформирована еще во времена так называемых реформ Сердюкова.

Ярким показателем того, что происходит с системами ПВО в РФ, — обращение к Турции продать российские комплексы С-400, которые в свое время Россия продала на нужды турецкой стороны.

По информации турецкого издания Nefes, Россия обратилась к Турции с предложением вернуть два зенитно-ракетных комплекса С-400, которые Анкара приобрела в 2017 году за $2,5 млрд. Причиной инициативы называют дефицит таких систем в российских запасах.

Москва заинтересована в быстром пополнении запасов С-400, поскольку потери на фронте и внешний спрос создают дефицит. В резерве нет готовых комплексов, кроме тех, что уже эксплуатируются.

Речь идет о том, что не только российская система ПВО неспособна противодействовать внешним вызовам, но и ВПК противника не способен удовлетворить потребности армии страны-оккупанта и, соответственно, внешний рынок. Следует напомнить, что контракт с Индией на поставку С-400 пролонгируется уже второй раз.

По информации издания Times of India, во время двусторонней встречи министра обороны Индии Раджнатга Сингха и министра обороны РФ были обсуждены новые сроки передачи ЗРК С-400 — на 2026–2027 годы.

Примечательно, что передача последних двух батарей комплекса должна была быть завершена еще до апреля 2023 года.

В целом Индия заказала у России пять дивизионов этих систем, однако их получение индийской стороной постоянно переносилось, что негативно повлияло на обороноспособность этой страны.

По мнению аналитиков, задержки обусловлены, в частности, потерями этих систем в результате украинских ударов, а также попытками российской армии максимально сфокусировать системы ПВО на перехвате украинских дронов, которые успешно поражают военные объекты и нефтеперерабатывающие предприятия.

Так, например, Силы специальных операций ВС Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка, Воронежская область РФ. ТРЛК "Сопка-2" был элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражен в селе Гармашовка, Воронежской обл.

Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось.

Кроме того, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Калужской области РФ.

Замечу, что российская система ПВО имеет так называемый "очаговый характер", потому что прикрывает исключительно ключевые объекты — Москва или Московская область и соответствующие резиденции российского диктатора.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, для РФ является приоритетной защита Москвы и Подмосковья, а также территории временно оккупированного Крымского полуострова.

"Враг сконцентрировал невероятное количество ресурсов, защищая Керчинский мост, в обороне которого как минимум две бригады ПВО российской армии. Да и другие военные объекты оккупантов в Крыму надежно охраняются", — отметил военный эксперт.

Хотя из тех событий, которые мы видели на территории оккупированного Крыма, — удары по Форосу, то снова вопрос о характере эшелонированной системы ПВО в Крыму, о которой сообщали россияне.

"То, что там плотность ПВО — высокая, можно позавидовать в этом плане. Они нагнали туда всего и постарались закрыть небо", — отметил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что наземные взрывы есть, а это значит, что ПВО пропускает то, что летит.

До последнего времени считалось, что в Крыму расположена самая эшелонированная система ПВО страны-оккупанта. Но успешные атаки украинских БПЛА поставили точку и в этом вопросе.

Напомню, в конце июня ударные дроны ГУР МОУ поразили пять компонентов противовоздушной обороны из состава С-400 "Триумф" в Крыму.

В частности, дроны ударили по двум многофункциональным радиолокационным станциям управления 92Н6Е. Под удар попали также две радиолокационные станции обнаружения 91Н6Е. Кроме того, дрону тогда удалось долететь до пусковой установки С-400, которая, вероятно, была заряжена ракетами.

Ночью 30 сентября бойцы Сил специальных операций Украины поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага, нацеленная, в частности, и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО", — отметили в ССО.

Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность

Поражение пусковых установок ЗРК оккупантов в Крыму выхолащивают российскую систему ПВО, а это делает беззащитными законные военные цели — аэродромы базирования ВКС РФ, и главное — основную логистическую составляющую оккупационной армии — Крымский мост.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

