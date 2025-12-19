"Банзай-атаки" вместо тактики: как российская армия пытается скрывать провалы в Покровске

Российские войска после провала под Купянском пытаются изменить тактику и перейти к массовым "банзай-атакам" в Покровске. Однако Силы обороны Украины удерживают контроль над значительной частью города и наносят противнику катастрофические потери, что свидетельствует о кризисе боеспособности российских подразделений.

Российские оккупанты понимают, что после провала под Купянском (а речь идет и о военном, и о политическом, и об информационном провале) ситуация в Покровске будет играть на повышение субъектности Сил обороны Украины. То есть как и с Купянском, так и с Покровском преждевременные доклады о взятии этих городов сыграли с российской стороной в бумеранг. Весь мир увидел, что так называемые тактические успехи российских оккупантов есть исключительно в докладах руководителя Генштаба армии страны-агрессора Герасимова.

Чтобы избежать очередных информационных, политических и военных провалов, российское командование приняло решение изменить тактику боевых действий и перейти от просачивания к "банзай-атакам".

Заметьте, что речь идет об атаках не только с использованием квадроциклов, мототехники и автотехники. По сообщениям украинских защитников, была попытка прорыва российских оккупантов, в частности с использованием бронетехники.

Десантники 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ вместе со смежными бригадами смогли разгромить механизированную колонну оккупантов, которая шла на штурм на Покровском направлении.

"Под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции нашей бригады, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков своих пехотинцев. Однако движение противника было заблаговременно обнаружено", — говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Всего в ходе боя было уничтожено 2 танка, 2 БМП, 1 МТЛБ и 2 квадроцикла, а также было поражено 1 боевую бронированную машину и 1 автомобиль врага. Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов, еще 5 — были ранены.

Стоит заметить, что оккупанты прекрасно понимают убийственный характер подобного рода атак. Но есть, судя по всему, политическое решение о попытке взять под контроль хотя бы не весь Покровск, но его значительную часть.

По словам военных, наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города.

Напомню, что по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Силы обороны Украины контролируют около 13 кв. км жилой застройки Покровска, тогда как общая площадь города составляет около 29 кв. км.

То есть ни о каком взятии Покровска речь не идет. Вот именно эти успешные действия Сил обороны Украины в Покровске прежде всего и провоцируют подобный характер атак. Причем отмечу, для россиян потери катастрофические. На данный момент на Покровском направлении и в самом Покровске они оцениваются примерно до 500 человек личного состава за сутки.

Подчеркиваю, что речь идет о наиболее боеспособных подразделениях российской оккупационной армии.

Самое главное, что "банзай-атака" была осуществлена подразделениями 76-й воздушно-десантной дивизии, которая в авральном порядке была переброшена с Запорожского направления на Покровский. Это свидетельствует о том, что боеспособных подразделений, готовых вести активные фазы боевых действий именно в условиях городской застройки в Покровске, у россиян нет.

Сейчас российские оккупанты пытаются прорваться в направлении Гришино, что на северо-запад от Покровска, пытаясь перекрыть трассу "Покровск — Павлоград". Это ключевая логистическая составляющая Сил обороны Украины.

Но замечу, благодаря успешным действиям спецподразделений Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, удалось в значительной степени разблокировать логистику украинских подразделений в Покровске.

Следует отметить, что на данный момент зона присутствия Сил обороны Украины расширяется именно за счет возможности контроля логистики. Украинские военные заявляют о проведении операции по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации.

Но на Мирноградском направлении ситуация с логистикой очень тяжелая. Логистика в основном осуществляется за счет тяжелых беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

Противник усиливает давление на юго-восточные районы города Мирноград. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага на подступах к "верхнему" Мирнограду. Но украинские воины, в частности, бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, выявляют и ликвидируют противника.

По информации 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Силы обороны продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград. В районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются.

