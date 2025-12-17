Почему наступление на Покровск не остановится: где РФ прячет резервы для давления на ВСУ, — Бунятов
Россия не исчерпала резервы на Покровском направлении, сообщил военнослужащий Станислав Бунятов "Осман", и они находятся в оперативной близости от города. Где на оккупированной территории появился логистический узел россиян? Как далеко этот узел от линии боев, проходящих в важном населенном пункте Донбасса?
Российское командование имеет достаточное количество резервов, чтобы не останавливать наступление на Покровск и продолжить давление на ВСУ, говорится в заметке Бунятова в Telegram-канале. На карте боевых действий можно увидеть, что логистический узел — южнее ключевого города, который защищают украинцы в Донецкой области. Узел — на оперативной глубине, и, чтобы добраться до улиц и кварталов города, хватит нескольких часов.
Сообщение Бунятова появилось в полдень 17 декабря. Военный сообщил, что ВС РФ имеют резервы для продолжения наступления на Покровск. По его словам, россияне накапливают силы в ранее оккупированном населенном пункте — в Селидово. Не указывается, о каком количестве живой силы и техники ВС РФ идет речь, но боец написал, что россияне там "кишат".
Бои в Покровске — детали
На карте боевых действий DeepState видим, что Селидово — город в Донецкой области, который ВС РФ оккупировали 29 октября 2024 года. В течение года "красная зона" российской оккупации продвинулась в сторону Покровска. Карта показывает, что в течение года подразделения ВС РФ прошли около 14 км (по прямой): именно такое расстояние необходимо преодолеть резервам, чтобы добраться до линии боев. Через город проходит трасса Е50, по которой из оккупированного Донецка россияне доставляют живую силу, технику, боеприпасы.
Отметим, 17 главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания группы "Рамштайн" рассказал о ситуации под Покровском и в целом на фронте. Указывается, что ВС РФ штурмуют город 17 месяцев подряд, но так и смогли оккупировать. В то же время бойцы Сил обороны вернули контроль над 16 кв. км на северных окраинах населенного пункта и несколько подвинули россиян на западном фланге (возле Успеновки). Командующий уточнил, что на 1200 км фронта противник собрал 710 тыс. солдат и эта группировка участвует в стратегической наступательной операции.
Тем временем перед российскими топофицерами выступил президент РФ Владимир Путин. Путин в очередной раз повторил, будто бы россияне оккупировали Покровск и окружили Мирноград. Впервые это прозвучало 21 ноября, но, согласно данным украинского командования, такие заявления не соответствуют действительности.
Напоминаем, Фокус рассказал о заявлениях главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, который выступил после главы Кремля и пожаловался на двойной рост количества атак дронов ВСУ. Перед этим появился отчет Генштаба ВСУ о воздушных ударах и о стратегических объектах РФ, до которых добрались в Каспийском море и Краснодарском крае.