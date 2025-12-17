Почему наступление на Покровск не остановится: где РФ прячет резервы для давления на ВСУ, — Бунятов

Россия не исчерпала резервы на Покровском направлении, сообщил военнослужащий Станислав Бунятов "Осман", и они находятся в оперативной близости от города. Где на оккупированной территории появился логистический узел россиян? Как далеко этот узел от линии боев, проходящих в важном населенном пункте Донбасса?

Российское командование имеет достаточное количество резервов, чтобы не останавливать наступление на Покровск и продолжить давление на ВСУ, говорится в заметке Бунятова в Telegram-канале. На карте боевых действий можно увидеть, что логистический узел — южнее ключевого города, который защищают украинцы в Донецкой области. Узел — на оперативной глубине, и, чтобы добраться до улиц и кварталов города, хватит нескольких часов.

Сообщение Бунятова появилось в полдень 17 декабря. Военный сообщил, что ВС РФ имеют резервы для продолжения наступления на Покровск. По его словам, россияне накапливают силы в ранее оккупированном населенном пункте — в Селидово. Не указывается, о каком количестве живой силы и техники ВС РФ идет речь, но боец написал, что россияне там "кишат".

Бои в Покровске — Бунятов о резервах ВС РФ в Донецкой области 17 декабря Фото: Скриншот

Бои в Покровске — детали

На карте боевых действий DeepState видим, что Селидово — город в Донецкой области, который ВС РФ оккупировали 29 октября 2024 года. В течение года "красная зона" российской оккупации продвинулась в сторону Покровска. Карта показывает, что в течение года подразделения ВС РФ прошли около 14 км (по прямой): именно такое расстояние необходимо преодолеть резервам, чтобы добраться до линии боев. Через город проходит трасса Е50, по которой из оккупированного Донецка россияне доставляют живую силу, технику, боеприпасы.

Бои в Покровске — карта линии фронта и Селидово, 17 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 17 главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания группы "Рамштайн" рассказал о ситуации под Покровском и в целом на фронте. Указывается, что ВС РФ штурмуют город 17 месяцев подряд, но так и смогли оккупировать. В то же время бойцы Сил обороны вернули контроль над 16 кв. км на северных окраинах населенного пункта и несколько подвинули россиян на западном фланге (возле Успеновки). Командующий уточнил, что на 1200 км фронта противник собрал 710 тыс. солдат и эта группировка участвует в стратегической наступательной операции.

Тем временем перед российскими топофицерами выступил президент РФ Владимир Путин. Путин в очередной раз повторил, будто бы россияне оккупировали Покровск и окружили Мирноград. Впервые это прозвучало 21 ноября, но, согласно данным украинского командования, такие заявления не соответствуют действительности.

Напоминаем, Фокус рассказал о заявлениях главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, который выступил после главы Кремля и пожаловался на двойной рост количества атак дронов ВСУ. Перед этим появился отчет Генштаба ВСУ о воздушных ударах и о стратегических объектах РФ, до которых добрались в Каспийском море и Краснодарском крае.