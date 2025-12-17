Чому наступ на Покровськ не спиниться: де ЗС РФ ховають резерви, які тиснуть на ЗСУ, — Бунятов

Росія не вичерпала резерви на Покровському напрямку, повідомив військовослужбовець Святослав Бунятов "Осман", і вони перебувають в оперативній близькості від міста. Де на окупованій території з'явився логістичний вузол росіян? Як далеко цей вузол від лінії боїв, які відбуваються у важливому населеному пункті Донбасу?

Російське командування має достатню кількість резервів, щоб не спиняти наступ на Покровськ та продовжити тиск на ЗСУ, ідеться у дописі Бунятова у Telegram-каналі. На карті бойових дій можна побачити, що логістичний вузол — південніше ключового міста, яке боронять українці в Донецькій області. Вузол — на оперативній глибині, і, щоб дістатись до вулиць та кварталів міста, вистачить кількох годин.

Допис Бунятова з'явився опівдні 17 грудня. Військовий повідомив, що ЗС РФ мають резерви для продовження наступу на Покровськ. З його слів, росіяни накопичують сили у раніше окупованому населеному пункті — у Селидовому. Не вказується, про яку кількість живої сили та техніки ЗС РФ ідеться, але боєць написав, що росіяни там "кишать".

Бої в Покровську - Бунятов про резерви ЗС РФ у Донецькій області 17 грудня Фото: Скриншот

Бої в Покровську — деталі

На карті бойових дій DeepState бачимо, що Селидове — місто у Донецькій області, яке ЗС РФ окупували 29 жовтня 2024 року. Протягом року "червона зона" російської окупації просунулась у бік Покровська. Карта показує, що протягом року підрозділи ЗС РФ пройшли близько 14 км (по прямій): саме таку відстань необхідно подолати резервам, щоб дістатись до лінії боїв. Через місто прямує траса Е50, якою з окупованого Донецька росіяни доставляють живу силу, техніку, боєприпаси.

Бої в Покровську - карта лінії фронту та Селидове, 17 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 17 головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання групи "Рамштайн" розповів про ситуацію під Покровськом та в цілому на фронте. Вказується, що ЗС РФ штурмують місто 17 місяців поспіль, але так і змогли окупувати. Водночас бійці Сил оборони повернули контроль над 16 кв. км на північних околицях населеного пункту і дещо посунули росіян на західному фланзі (біля Успенівки). Командувач уточнив, що на 1200 км фронту противник зібрав 710 тис. солдатів і це угрупування бере участь у стратегічній наступальній операції.

Тим часом перед російськими топофіцерами виступи президент РФ Володимир Путін. Путін вкотре повторив, начебто росіяни окупували Покровськ та оточили Мирноград. Вперше це пролунало 21 листопада, але, згідно з даними українського командування, такі заяви не відповідають дійсності.

Нагадуємо, Фокус розповів про заяви глави Міноборони РФ Андрія Бєлоусова, який виступи після очільника Кремля та поскаржився на подвійне зростання кількості атак дронів ЗСУ. Перед цим з'явився звіт Генштабу ЗСУ про повітряні удари й про стратегічні об'єкти РФ, до яких дістали в Каспійському морі та Краснодарському краї.