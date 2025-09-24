Понадобится помощь разведки США: Трампу доложили о запланированном контрнаступлении ВСУ, — WSJ

Президента США Дональда Трампа проинформировали о запланированном контрнаступлении Украины, которое потребует поддержки американской разведки. По данным инсайдеров, об этом американскому лидеру доложили накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Related video

О том, что Трамп перед разговором с Зеленским общался с американскими чиновниками, которые настаивают на решительной позиции по войне в Украине, пишет 24 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные осведомленные источники. По данным журналистов, среди них были спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог и новый посол в ООН Майк Волтц.

По словам двух инсайдеров, чиновники доложили Трампу о текущей ситуации на российско-украинском фронте и отметили, что российская армия за последние годы не достигла значительного прогресса.

Кроме того, по данным источников, Трампа проинформировали о запланированном украинском контрнаступлении, которое потребует обмена данными с разведкой США.

Журналисты напомнили, что во время встречи в Белом доме 28 февраля Трамп заявил Зеленскому, что у него "нет карт" в войне с Россией. Зато во время последней встречи с президентом Украины американский лидер высоко оценил действия ВСУ и раскритиковал военные достижения РФ.

При этом источники журналистов отметили, что Трамп изменил только свою риторику, поскольку он все еще ограничивает использование оружия американского производства для атак на территории России. По словам авторов материала, изменение тона президента США не обязательно приведет к изменениям в его политике, и пока он не вводит значительных антироссийских санкций и не желает давать Украине больше оружия для деоккупации территорий и защиты населения от воздушных атак.

Украинское командование на момент публикации новости не комментировало информацию журналистов The Wall Street Journal.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Нью-Йорке вечером 23 сентября. Президент США тогда заявил, что российская экономика находится в затруднительном положении, а Украина успешно противостоит "мощной" российской армии.

Президент Украины в свою очередь по итогам встречи заявил, что теперь Трамп доверяет больше ему, чем Путину. Также Зеленский сказал, что его американский коллега знает больше деталей о ситуации на поле боя, чем раньше.